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جديد صادم عن اغتيال لقمان سليم.. تعرض للتعذيب ثم قتل

نقل جثة لقمان سليم (4 فبراير 2021- فرانس برس)
نقل جثة لقمان سليم (4 فبراير 2021- فرانس برس)

جديد صادم عن اغتيال لقمان سليم.. تعرض للتعذيب ثم قتل

الناشط والمعارض الشرس لحزب الله، لقمان سليم، أصيب بـ 5 طلقات نارية، أربع منها في الرأس وواحدة في الظهر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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بعدما أعلن الطب الشرعي في لبنان، اليوم الخميس، أن الناشط والمعارض الشرس لحزب الله، لقمان سليم، أصيب بـ 5 طلقات نارية، أربع منها في الرأس وواحدة في الظهر، بحسب ما أفادت الوكالة الرسمية، ظهرت معلومات جديدة صادمة.

فقد كشفت مصادر طبية لـ"العربية"، أن لقمان سليم تعرض للتعذيب قبل قتله.

الحريري: اغتيال لقمان سليم مرتبط بمسلسل سابق العرب والعالم الحريري: اغتيال لقمان سليم مرتبط بمسلسل سابق

وتعليقاً على ذلك، وصف رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل هذه المعلومات بالصادمة والمؤسفة.

فيما أكدت عائلة الراحل، أن الأخير لم يخف يوما من تهديدات القتل التي كان يتلقاها، مؤكدة أن الجهة التي اغتالته معروفة، في إشارة إلى قوى الأمر الواقع في جنوب لبنان (حزب الله).

من مكان العثور على جثة لقمان سليم (4 فبراير 2021- فرانس برس)
من مكان العثور على جثة لقمان سليم (4 فبراير 2021- فرانس برس)

حزب الله وسلاحه

يذكر أن المعارض الشيعي لطالما انتقد حزب الله وسلاحه، معتبرا أن أجنداته خارجية، تقدم مصلحة إيران على مصلحة لبنان، وما فتئ يعتبر أن الحزب يمارس سلطة القمع والرقابة على عقول مناصريه.

وكان تعرض سابقا لحملات تخوينية عدة من قبل موالي وأنصار الحزب وحركة أمل، حتى إنهم دخلوا العام الماضي حديقة منزله، تاركين له رسالة تهديد، وملوحين برصاص وكاتم صوت، ما دفع الباحث إلى إصدار بيان حمّل فيه مسؤولية تعرضه لأي اعتداء إلى أمين عام حزب الله حسن نصرالله، وحركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

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