.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

روسيا تطرد دبلوماسيين أوروبيين.. ألمانيا تهدد والسويد ترفض

شرطة مكافحة الشغب تعتقل رجلاً مشاركاً في الاحتجاجات وسط موسكو يوم 3 فبراير

روسيا تطرد دبلوماسيين أوروبيين.. ألمانيا تهدد والسويد ترفض

وزير الخارجية الألماني: "ما لم تعد روسيا النظر بهذا الإجراء، فهو لن يمر دون رد"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت روسيا، الجمعة، أن دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد أشخاص غير مرغوب فيهم على أراضيها، لاتهامهم بالمشاركة في تظاهرة داعمة للمعارض المسجون أليكسي نافالني. جاء ذلك بعيد تأكيد الاتحاد الأوروبي أن العلاقات مع روسيا "في أدنى مستوياتها" نتيجة تسميم نافالني وسجنه.

وتتهم موسكو هؤلاء الدبلوماسيون الذين لم تحدد عددهم بالمشاركة في تجمعات "غير قانونية في 23 يناير" بسانت بطرسبورغ وموسكو، وفق وزارة الخارجية الروسية.

كابوس الإيغور في تركيا.. رقابنا مقابل لقاح الصين العرب والعالم كابوس الإيغور في تركيا.. رقابنا مقابل لقاح الصين

كما رأت الخارجية الروسية أن "هذه الأفعال غير مقبولة ولا تتوافق مع صفتهم الدبلوماسية"، مضيفة أن "الجانب الروسي يتوقع أن تحترم البعثات الدبلوماسية لمملكة السويد وجمهورية بولندا وجمهورية ألمانيا الاتحادية وموظفوها بدقة معايير القانون الدولي في المستقبل".

يشار إلى أنه بعد ساعات من المحادثات بين بويل ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، طلبت روسيا مغادرة ثلاثة دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد. ودان بوريل القرار "بشدة" و"رفض مزاعم روسيا" حول أسبابه.

اعتقال أشخاص مشاركين في الاحتجاجات وسط موسكو يوم 2 فبراير
اعتقال أشخاص مشاركين في الاحتجاجات وسط موسكو يوم 2 فبراير

"لن يمر دون رد"

من جهتها، اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، في مؤتمر صحافي، أن طرد موسكو دبلوماسيين أوروبيين على خلفية قضية نافالني خطوة "غير مبررة".

إلى ذلك حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان، أنه "ما لم تعد روسيا النظر بهذا الإجراء، فهو لن يمر دون رد".

"لا أساس له على الإطلاق"

بدورها اعتبرت السويد أن قرار موسكو طرد أحد دبلوماسييها "لا أساس له على الإطلاق"، رافضة الاتهامات الروسية له بـ"المشاركة" في تظاهرة داعمة لنافالني.

وأكدت متحدثة باسم الخارجية السويدية لفرانس برس، أن الدبلوماسي السويدي كان في تلك التظاهرة بصفة "مراقب" في إطار مهامه الدبلوماسية، ولم يشارك بالتظاهرة بشكل نشط، مضيفة: "إنه جزء طبيعي من مهامه الأساسية كدبلوماسي، مراقبة الأحداث السياسية في البلد المضيف".

احتجاجات وسط موسكو يوم 2 فبراير
احتجاجات وسط موسكو يوم 2 فبراير

كما قالت الخارجية السويدية في تصريح مكتوب: "تعتبر الوزارة أن ذلك لا أساس له على الإطلاق، وتحتفظ بحق الرد بشكل متناسب".

من جانبها، حذرت وارسو من الضرر الذي سيلحقه القرار بالعلاقات مع روسيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد