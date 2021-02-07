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الصومال.. مقتل 12 من أفراد الأمن بانفجار تبنته "الشباب"

Paramedics and civilians carry an injured person on a stretcher at Madina hospital after a blast at the Elite Hotel in Lido beach in Mogadishu, Somalia August 16, 2020. (Reuters)
من تفجير سابق في مقديشو "أرشيفية"

الصومال.. مقتل 12 من أفراد الأمن بانفجار تبنته "الشباب"

يجتمع الزعماء السياسيون في البلدة لمحاولة حل الخلاف حول كيفية إجراء الانتخابات المقررة في الثامن من فبراير

متابع الغاء المتابعة

مقديشو - رويترز

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قالت الشرطة إن قنبلة انفجرت على طريق خارج بلدة دوسمريب بوسط الصومال، اليوم الأحد، مما أدى إلى مقتل 12 من أفراد وكالة المخابرات والأمن الوطنية.

ويجتمع الزعماء السياسيون في البلدة لمحاولة حل الخلاف حول كيفية إجراء الانتخابات المقررة في الثامن من فبراير.

وأعلنت جماعة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.

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في 4 ديسمبر، أمر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بسحب "غالبيّة" القوّات الأميركيّة من الصومال "بحلول أوائل عام 2021"، أي قبل رحيله عن السلطة مباشرةً. كما سرّع أيضًا انسحاب قوّاته من أفغانستان والعراق بهدف الوفاء بوعده بـ"إنهاء الحروب التي لا نهاية لها" بالخارج خلال الأسابيع الأخيرة من ولايته.

ومنذ سنوات عدة، استخدمت القوات الأميركية، والبالغ عددها 700 فرد، بالتعاون مع القوات الحكومية الصومالية، طائرات مسيّرة لشن هجمات على الحركة المتطرفة، ومنها حركة الشباب المتطرفة.

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