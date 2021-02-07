.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مدارس الأردن تفتح أبوابها أمام 400 ألف طالب

طلاب الأردن يعودون للمدارس بعد 4 أسابيع من إضراب المعلمين
طالبة أردنية

مدارس الأردن تفتح أبوابها أمام 400 ألف طالب

العودة تباعا لباقي الطلاب في 21 فبراير و7 مارس

متابع الغاء المتابعة

عمّان - محمد الطراونة 

نشر في: آخر تحديث:

أعادت مدارس الأردن فتح أبوابها لنحو 410 آلاف طالب وطالبة، يوم الأحد، للفصل الدراسي الثاني لعام 2020/2021 من أصل أكثر من مليوني طالب وطالبة.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية عبد الغفور القرعان لـ"العربية.نت" إن 773230 طالبا وطالبة من الصفوف الثلاثة الأساسية الأولى ورياض الأطفال والثاني الثانوي (التوجيهي) عادوا إلى صفوفهم في المدارس الحكومية والخاصة.

وأضاف القرعان أن "287895 طالبا وطالبة من الصفين العاشر والأول الثانوي يعودون الأحد إلى التعليم في مدارسهم عن بعد في المدارس الحكومية والخاصة، ومن المقرر أن يلتحقون بمدارسهم في 21 فبراير الحالي".

وبيّن الناطق أن "بقية الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة والبالغ عددهم 1103474 طالبا وطالبة من الصف الرابع ولغاية الصف التاسع، يعودون، الأحد، إلى التعليم في مدارسهم عن بعد، ومن المقرر أن يلتحقون بمدارسهم في 7 مارس المقبل".

وأوضح أن "نطاق الدليل يغطي جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ورياض الأطفال والمدارس التابعة للوكالة الدولية للاجئين، وكل مؤسسة تعليمية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم الفصل الدراسي الثاني 2021/2020".

من جانبه، قال وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، إن "قرار إعادة فتح المدارس كما هو متخذ سابقا بالعودة التدريجية ابتداء من الصفوف الأساسية الأولى والثاني الثانوي ورياض الأطفال لا تراجع عنه".

وبحسب دليل عودة الطلبة إلى المدارس والذي أطلقته وزارة التربية والتعليم، يعود طلبة صفوف رياض الأطفال، والصف الأول الأساسي والثاني الثانوي، في السابع من فبراير الحالي، وفي اليوم الذي يليه يعود طلبة الصف الثاني الأساسي، وفي 9 فبراير يعود طلبة الصف الثالث الأساسي.

وفي 10 فبراير، يبدأ جميع الطلبة في الصفوف المذكورة أعلاه في المرحلة الأولى بالدوام وجاهيا وفق الخطة الاحترازية التي أعدتها الوزارة مع وزارة الصحة.

رئيس الوزراء اليمني: ميليشيا الحوثي تنفذ أجندة إيران اليمن رئيس الوزراء اليمني: ميليشيا الحوثي تنفذ أجندة إيران

بدورها، حذرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، الجهات المعنية من أن استمرار التعليم عن بعد يكرس "سياسة تجهيل" الطلبة.

وفي الوقت الذي رحبت به الحملة بعودة الصفوف الأولى وطلبة التوجيهي للتعليم، الأحد، إلا أنها رأت وجوب عودة جميع الطلبة، وضمن إجراءات السلامة والحفاظ على الصحة العامّة وهذا أمرٌ ممكن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم

قبل أن تذهب

هل تسقط دارفور في دوامة العنف مجددا؟
هل تسقط دارفور في دوامة العنف مجددا؟

اكتشف المزيد