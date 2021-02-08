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أوروبا ترد على روسيا بموجة طرد دبلوماسيين

وزارة الخارجية الألمانية
وزارة الخارجية الألمانية

أوروبا ترد على روسيا بموجة طرد دبلوماسيين

قالت برلين إن القرار اتخذ بالتنسيق الوثيق مع بولندا والسويد والسلك الدبلوماسي الأوروبي

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برلين - أسوشيتد برس

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أعلنت ألمانيا أن دبلوماسيا روسيا "شخص غير مرغوب فيه"، وذلك ردا على قرار موسكو، الأسبوع الماضي، طرد العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين من البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، إن قرار روسيا طرد الدبلوماسيين الأوروبيين، بمن فيهم موظف بالسفارة الألمانية في موسكو، "غير مبرر بأي شكل من الأشكال".

وأضافت أن القرار اتخذ بالتنسيق الوثيق مع بولندا والسويد والسلك الدبلوماسي الأوروبي.

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ومن جانبها، أعلنت بولندا بالتزامن طرد دبلوماسي روسي ردا على قيام موسكو بخطوة مماثلة.

وقالت السويد، إنها ستطرد دبلوماسيا روسيا ردا على سلوك روسي.

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