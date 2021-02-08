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وزير الخارجية السعودي: نطالب المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات إيران

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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

وزير الخارجية السعودي: نطالب المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات إيران

يناقش اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الأميركية الجديدة

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دبي - العربية.نت

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أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم الإثنين أن "الدول العربية متكاتفة لمواجهة التحديات".

وفي كلمته أمام اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، طالب بن فرحان المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات إيران وتهديدها للمنطقة.

وأكد أن النظام الإيراني يهدد أمن واستقرار الدول العربية عبر ميليشياته ودان استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية.

ودعا بن فرحان لأن "تكون الدول الأكثر تأثرا بتهديدات إيران طرفا بأي اتفاق مستقبلي"، مشيرا الى أن الأنشطة النووية والصواريخ البالستية الإيرانية تهدد الأمن الإقليمي.

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ورحب وزير الخارجية السعودي بتطبيق الأطراف اليمنية اتفاق الرياض، مثمناً حرصهم على مصلحة بلادهم.

وأكد بن فرحان تمسك المملكة بدولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وانطلق، اليوم الاثنين، اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ في القاهرة لمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الأميركية الجديدة، وهيكلية الجامعة العربية.

ويبحث الوزراء في القاهرة، برئاسة مصر تعزيز التضامن العربي، وتأكيد الثوابت تجاه القضية الفلسطينية، في وقت رحبت الجامعة العربية بقرار الجنائية الدولية، التحقيق في الممارسات التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وتوقعت مصادر عربية أن يسفر الاجتماع عن قرار يؤكد ضرورة التمسك بحل الدولتين وإلزام كل الدول العربية بتقديم الدعم لفلسطين.

وفي كلمته، حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من أي "تغيير في وضع القدس"، وقال إن "القاهرة تعمل على تسهيل الحوار الفلسطيني لإنجاح المصالحة".

وشدد شكري على "أهمية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين"، "وتمسك مصر بدولة فلسطينية بحدود 67 عاصمتها القدس الشرقية".

إلى ذلك عقد سامح شكري وزير الخارجية المصري اجتماعا ثنائيا مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن.

ونقلت وزارة الخارجية المصرية عن المتحدث باسم الوزارة "التأكيد خلال لقاء بين وزيري خارجية مصر والأردن على ضرورة وقف كافة التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية وإعلاء الحلول السياسية لكافة أزمات المنطقة".

وأضاف أن "اجتماع وزراء الخارجية العرب يأتي سعيا لتوفير المناخ السياسي اللازم لإعادة انخراط الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مسار تفاوضي جاد".

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