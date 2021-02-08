وزير خارجية فلسطين يشيد بموقف السعودية الداعم للحق الفلسطيني

أشاد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين رياض المالكي خلال لقائه مع وزير الخارجية السعودي السعودية فيصل بن فرحان، بموقف الرياض الداعم والمؤيدة لحقوق شعبنا العادلة والمشروعة.

وبحث الوزيران خلال اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، والتنسيق لتعزيز التعاون والمواقف المشتركة بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية الطارئ، بمقر الأمانة العامة بمبادرة مصرية أردنية، اليوم الاثنين، الذي سيؤكد على الثوابت العربية وضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية، لتحقيق مبدأ حل الدولتين، وأهمية قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية.

وحضر اللقاء، السفير المناوب بالجامعة مهند العكلوك، ومدير الإدارة العامة للشؤون العربية بالوزارة السفير فايز أبوالرب، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.