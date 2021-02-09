.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إسرائيل: إيران زادت جهودها في برنامجها النووي

(تعبيرية)

إسرائيل: إيران زادت جهودها في برنامجها النووي

وزير استخبارات إسرائيل: المحور الإيراني يواصل التموضع في سوريا لاستهداف إسرائيل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن "إيران لم تتخل عن برنامجها النووي وزادت جهودها فيه".

وقال كوهين، الثلاثاء، إن "المحور الإيراني يواصل التموضع في سوريا لاستهداف إسرائيل".

مستشار الكاظمي: الأمم المتحدة لن تتدخل بانتخابات العراق العراق مستشار الكاظمي: الأمم المتحدة لن تتدخل بانتخابات العراق

سلاح نووي بشرط!

في المقابل، حذر وزير المخابرات الإيراني، الغرب من أن بلاده قد تتجه لامتلاك سلاح نووي إذا استمرت العقوبات الدولية المعوقة على طهران، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي، الثلاثاء.

كما نقل عن علوي قوله: "برنامجنا النووي سلمي، لكن إذا دفعوا إيران في هذا الاتجاه فلن يكون ذلك خطأ إيران بل خطأهم".

ورغم ذلك، أضاف أن إيران ليس لديها خطط لامتلاك سلاح نووي في ظل "الظروف الحالية".

يأتي هذا في وقت تدرس فيه الولايات المتحدة مجموعة من الأفكار حول كيفية إحياء الاتفاق النووي الإيراني بما في ذلك خيار يتخذ فيه الجانبان خطوات صغيرة دون الالتزام الكامل بالاتفاق المبرم عام 2015.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

"لا يمكن وقفها"

وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، رداً على تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، حول عدم رفع العقوبات عن إيران حتى توقف الأخيرة تخصيب اليورانيوم، أن الحركة الإيرانية في هذا المسار "لا يمكن وقفها".

كما أضاف صالحي من مدينة قزوين، شمال إيران، الاثنين، أن المرشد علي خامنئي رد على هذه التصريحات، وأن على أميركا أن تعلم أن الحركة الإيرانية نحو امتلاك طاقة نووية سلمية لا يمكن وقفها، ولا يمكن تجاهل هذه الحقوق، وفق تعبيره.

جاء كلام المسؤول الإيراني، بعدما أكد الرئيس الأميركي، قبل أيام، أن بلاده لن ترفع العقوبات عن إيران حتى توقف طهران تخصيب اليورانيوم أولاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

أكسفورد تجري اختبارات على تأثير لقاحاتها على الأطفال
أكسفورد تجري اختبارات على تأثير لقاحاتها على الأطفال

اكتشف المزيد