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بعد تصريحات بلينكن.. نتنياهو: سنحتفظ بالجولان إلى الأبد

بنيامين نتنياهو

بعد تصريحات بلينكن.. نتنياهو: سنحتفظ بالجولان إلى الأبد

وزير خارجية أميركا تحدث بحذر فيما يتعلق بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان

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العربية.نت، وكالات

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بعدما أدلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، بتصريحات امتنع فيها عن تأييد الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن إسرائيل ستحتفظ بهضبة الجولان إلى الأبد.

يذكر أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، خالف القوى العالمية الأخرى بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان عام 2019. ولم تحظ الخطوة الأميركية باعتراف المجتمع الدولي. واحتلت إسرائيل الهضبة الاستراتيجية في حرب عام 1967 وضمتها عام 1981.

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وقال بلينكن، الاثنين، إن السيطرة على الجولان، التي تطل على شمال إسرائيل والمتاخمة أيضاً لحدود لبنان والأردن "لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل"، لكنه تحدث بحذر فيما يتعلق بالاعتراف بسيادة إسرائيل عليها.

كما أضاف لمحطة "سي.إن.إن" التلفزيونية أن "المسائل القانونية شيء آخر، وبمرور الوقت إذا تغير الوضع في سوريا، فهذا شيء نبحثه، لكننا لسنا قريبين من ذلك بأي حال".

إلى ذلك أشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يتحدث منذ تنصيبه في العشرين من الشهر المنصرم، إلى نتنياهو.

"موقف واضح"

ورداً على ذلك، صرح نتنياهو للصحافيين: "لقد قالوا إنهم يبحثون ذلك، لكنني بحثته بالفعل. فيما يخصني، ستظل هضبة الجولان إلى الأبد جزءاً من إسرائيل، جزءاً خاضعاً للسيادة".

من جانبه، أكد مسؤول كبير في مكتب نتنياهو فضل عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس الثلاثاء، أن "موقف إسرائيل واضح".

وبحسب المسؤول الإسرائيلي فإن مرتفعات "الجولان ستبقى إسرائيلية بغض النظر عن أي سيناريو مستقبلي محتمل".

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