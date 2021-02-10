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وقوع تسونامي بعد زلزال بقوة 7,5 درجة بالمحيط الهادي

أرشيفية - زلزال
أرشيفية

وقوع تسونامي بعد زلزال بقوة 7,5 درجة بالمحيط الهادي

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العربية.نت - وكالات

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أكدت وكالة أسترالية، الأربعاء، وقوع تسونامي بعد زلزال بقوة 7,5 درجة جنوب المحيط الهادي.

وطلبت السلطات النيوزيلندية من سكان أقصى الشمال الساحلي الابتعاد عن الشواطئ والواجهات البحرية خشية ارتفاع مستوى مياه المحيط في أعقاب الزلزال.

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كما قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث "نتوقع أن تشهد مناطق ساحلية في نيوزيلندا تيارات قوية وغير اعتيادية وارتفاعًا لا يمكن التكهن به لمستوى المياه عند الشاطئ" في أعقاب الزلزال على مقربة من جزر لويالتي.

وأضافت أن "على الأشخاص الموجودين في البحر أو قريبًا منه (على طول الساحل الشمالي) أن يخرجوا من البحر ويبتعدوا عن الشواطئ ومناطق على الساحل والمرافئ والأنهر ومصبات الأنهر".

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