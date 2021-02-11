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السودان.. القبض على عناصر من فلول البشير خططوا لأعمال تخريبية

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والي الخرطوم وقوة من الشرطة السودانية

السودان.. القبض على عناصر من فلول البشير خططوا لأعمال تخريبية

شهود عيان: مجموعات من فلول البشير قطعت الطريق المجاور لميناء الخرطوم جنوب العاصمة، ومناطق أخرى بينها الكلاكلة واعتدت على المارة وهشمت سياراتهم

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أحبطت السلطات السودانية، الخميس، مخططا لعناصر موالية للبشير، وتم توجيه تهم التحضير لأعمال تخريب وحرق ميناء السفر الرئيسي بالخرطوم لهؤلاء العناصر.

وقالت مصادر سودانية مطلعة إن المجموعة التخريبية كانت تستهدف تدمير ميناء الخرطوم للسفريات الداخلية والمجمعات التجارية والأسواق المجاورة له، وذلك ضمن مخطط كبير يقوده عناصر موالية للبشير .

وبحسب المصادر فإن قوة النجدة والعمليات التابعة للشرطة ألقت القبض على عدد من المخربين في ساعات مبكرة من اليوم الخميس.

ووفق شهود عيان فإن مجموعات من فلول البشير قطعت الطريق المجاور لميناء الخرطوم "شارع الهواء"، جنوب العاصمة، ومناطق أخرى بينها الكلاكلة، واعتدت على المارة وهشمت سياراتهم.

وسارعت الشرطة إلى مكان الأحداث وعملت على ملاحقة هذه المجموعات وتأمين المنشآت من التخريب.

وتلاحق مجموعة من فلول البشير اتهامات أيضا بالوقوف خلف أعمال نهب وتخريب في عدد من الولايات السودانية.

وأعلنت الشرطة بشمال كردفان توقيف 100 متهم بالوقوف خلف التخريب بمدينة الأبيض.

كما ألقت السلطات بولاية شرق دارفور القبض على 48 متهماً بتدبير أعمال التخريب في مدينة الضعين.

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