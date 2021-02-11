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البرلمان الأوروبي يصوت بالأغلبية على قرار يدعو لإنهاء الحرب في اليمن

من البرلمان الأوروبي (أرشيفية - فرانس برس)

البرلمان الأوروبي يصوت بالأغلبية على قرار يدعو لإنهاء الحرب في اليمن

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

صوّت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بالأغلبية على قرار يدعو لإنهاء الحرب في اليمن، مشدداً على أنه لا حل للأزمة باليمن إلا عبر المفاوضات بين أطراف الأزمة اليمنية.

وفى وقت سابق بحث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن سبل التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

فيما دان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الخميس، هجوم الحوثيين الأخير الذي أصاب طائرة مدنية في مطار أبها بالسعودية.

استهداف الحوثي لطائرة مدنية سعودية في مطار أبها
2 صور استهداف الحوثي لطائرة مدنية سعودية في مطار أبها
2 صور
استهداف الحوثي لطائرة مدنية سعودية في مطار أبها
استهداف الحوثي لطائرة مدنية سعودية في مطار أبها
مطار أبها أرشيفية من فرانس برس
مطار أبها أرشيفية من فرانس برس

الهجمات المشينة

وطالب راب الحوثيين بوقف تلك الهجمات المشينة، مؤكداً أن بلاده ثابتة على دعمها القوي لأمن الأراضي السعودية.

والأربعاء، أعلن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في اليمن، أن استهداف مطار أبها تم بنسخة من طائرة "أبابيل تي" المسيرة إيرانية الصنع.

وتبنت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، هجوم مطار أبها السعودي، فيما اعتبرته الحكومة المعترف بها دولياً جريمة حرب مكتملة الأركان.

واشنطن: أميركا واشنطن: "الحوثي" تريد إطالة حرب اليمن باستهداف السعودية

ودانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية واستهداف مطار أبها الدولي".

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، إن استهداف مطار أبها الدولي يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، لتسببه بحريق طائرة مدنية على أرض المطار وتعريض حياة آلاف المسافرين المدنيين من مختلف الجنسيات للخطر الحقيقي.

والأسبوع الماضي أعلن التحالف أن ميليشيا الحوثي الانقلابية شنت اعتداء إرهابياً استهدف مطار أبها الدولي في السعودية، مؤكداً السيطرة على حريق في طائرة مدنية جراء الاعتداء.

وشدد التحالف على أن محاولة استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي "جريمة حرب تعرض حياة المدنيين للخطر".

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