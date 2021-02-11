ظهرت نتائج جديدة عن حملة التطعيم بلقاح Pfizer في إسرائيل، وهي أول حملة بدأت في العالم وأصبحت الأكبر نسبة لعدد السكان، حيث تم تطعيم أكثر من نصف المؤهلين بالجرعة الأولى، ومعظمهم بالثانية، أي 3 ملايين و500 ألف، ومنها اتضح حدوث انخفاض كبير في الإصابات، بلغت نسبته 53% في الحالات الجديدة، وآخر نسبته 39% في عدد اللجوء إلى المستشفيات، وثالث نسبته 31% في عدد الحالات الحرجة من مجموعة أولى تم تلقيحها بالجرعتين، من منتصف يناير الماضي إلى 6 فبراير الجاري، وهو ما نقلته وكالة "رويترز" عن Eran Segal عالم البيانات في معهد Weizmann Institute of Science قرب تل أبيب.

في الفترة نفسها، وبين من تقل أعمارهم عن 60 عاما وتم تطعيمهم بعد المجموعة الأولى، انخفضت الحالات الجديدة بنسبة 20% تقريبا، لكن الحالات الحرجة واللجوء إلى المستشفى ارتفعا بنسبة 15% وأيضا 29% على التوالي، وفقا لما اتضح من مقابلات أجرتها "رويترز" مع علماء بارزين من إسرائيل وخارجها، كما مع ممثلين عن السلطات الصحية الإسرائيلية، إضافة إلى مديري المستشفيات، ومع قيّمين على هيئتين من الأكبر بتقديم الرعاية الصحية في البلاد، لتحليل ما أظهرته البيانات عن حملة التطعيم التي ستتضح معالمها أكثر بعد أسبوعين على الأكثر، حيث تظهر فعالية اللقاح بعد تطعيم فئة الشباب، وأيضا لدى مرضى السكري والسرطان والنساء الحوامل.

إصابة 245 من 416.900 بعد التلقيح

وكانت إسرائيل بدأت برنامج التطعيم في 19 ديسمبر الماضي، وبعد 4 أيام تم اكتشاف النوع "الكوروني" الأكثر عداء في 4 أشخاص بالمملكة المتحدة، وبرغم أن "فايزر" يقي من المرض لدى كبار السن، فإن النوع الجديد يمثل الآن حوالي 80% تقريبا، وهو ما دفع إسرائيل إلى إعلان إغلاق ثالث، في محاولة لاحتواء الإصابات الجديدة، فظهر أن "فايزر" فعال ضد سلالته بنسبة تتراوح بين 90 إلى 95% تقريبا، بحسب ما ذكر هيزي ليفي، مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، مضيفا أن الوقت "لا يزال مبكرا، لأننا أكملنا الأسبوع الأول فقط بعد إعطاء الجرعة الثانية" كما قال.



وفي السباق بين اللقاح والطفرة البريطانية الجديدة، بدأت إسرائيل بتلقيح الأكبر سنا من 60 عاما، ووسعت البرنامج تدريجيا ليشمل بقية 9 ملايين من السكان، وبعد أسبوع من تلقي الجرعة الثانية، وهو الوقت المرجح أن تكون الحماية بعده كاملة، اتضح أن عدد من أصابهم الفيروس كانوا 254 من أصل 416.900 تمت مراقبتهم، فيما يذكر الفيديو المعروض أعلاه بيانات مشابهة، توقيتها مختلف كمصادرها.

أما الحال حتى صباح اليوم الخميس، فإن إسرائيل شهدت مقتل 5.257 بالفيروس منذ بدء الوباء، مع 709. 729 إصابة، على حد ما طالعته "العربية.نت" من بيانات واردة في موقع worldometer الأميركي للبيانات والإحصاءات، والمورد بأرقامه أن عدد المتعافين بلغ 636.189 ولا يزال 68.283 يعانون من الإصابات، بينهم 1.001 في حالة حرجة.