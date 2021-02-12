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تركيا تدمر 50 هدفاً لحزب العمال الكردستاني شمال العراق

تركيا تواصل عملياتها العسكرية شمال العراق
عمليات تركية سابقة في شمال العراق

تركيا تدمر 50 هدفاً لحزب العمال الكردستاني شمال العراق

كشفت أنقرة عن مشاركة أكثر من 40 طائرة حربية ومُسّيرة في العملية

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دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، أن الضربات الجوية خلال عملية مخلب النسر، شمالي العراق، دمرت 50 هدفا لتنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، منها مستودعات أسلحة ومراكز قيادة، نقلا عن تلفزيون "تي آر تي" عربي.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، القضاء على 33 عنصرا، بينهم قياديان من حزب العمال الكردستاني.

وكشفت الوزارة عن مشاركة أكثر من 40 طائرة حربية ومُسيّرة في العملية.

وعقب العملية الجوية الواسعة، بدأت المروحيات في نقل عناصر القوات البرية التركية إلى المنطقة.

وفي 18 يناير، أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، في لقائه مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في بغداد، ضرورة تخفيف توترات المنطقة واحترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات.

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وبحث الرئيس العراقي مع الوزير التركي، أهمية تخفيف التوترات في المنطقة واللجوء إلى الحوار البناء في حسم المسائل العالقة.

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت في 12 أغسطس 2020، إلغاءها زيارة وزير الدفاع التركي إلى بغداد، رداً على مقتل ضابطين عراقيين في هجوم تركي بطائرة مسيرة في منطقة سيدكان بأربيل.

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