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مقتل 4 جنود و4 مسلحين في هجوم على موقع أمني باكستاني

الجيش الباكستاني
فوات من جيش باكستان

مقتل 4 جنود و4 مسلحين في هجوم على موقع أمني باكستاني

الهجوم وقع في معقل سابق لطالبان في شمال غرب باكستان

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بيشاور (باكستان) - أسوشيتد برس 

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أعلن الجيش الباكستاني، الجمعة، أن مجموعة من المسلحين هاجمت موقعا أمنيا في معقل سابق لطالبان في شمال غرب باكستان على الحدود مع أفغانستان، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل 4 جنود و4 متمردين.

وقال الجيش في بيان، إن الهجوم وقع خلال الليل في بلدة مكين الحدودية في المنطقة القبلية السابقة بجنوب وزيرستان. ولم يذكر الجيش أي تفاصيل أخرى، وأكد أن القوات ما زالت تفتش المنطقة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المنطقة الجبلية كانت بمثابة مقر للمسلحين المحليين والأجانب حتى عام 2017، عندما ذكر الجيش أنه طهر المنطقة من المسلحين بعد عدة عمليات. ولا تزال المنطقة تشهد هجمات متفرقة تستهدف بالأساس قوات الأمن.

وأثارت مثل هذه الحوادث مخاوف من قيام حركة طالبان الباكستانية بإعادة تجميع صفوفها.

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وتشترك باكستان وأفغانستان في حدود معترف بها دوليًا يبلغ طولها 2400 كيلومتر (1500 ميل) تُعرف باسم خط دوراند، والذي تم رسمه في القرن التاسع عشر عندما سيطر البريطانيون على جنوب آسيا. لم تعترف أفغانستان بهذه الحدود قط.

وكثيرا ما يتهم الجانبان بعضهما بعضا بغض الطرف عن المسلحين العاملين على طول الحدود التي يسهل اختراقها.

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