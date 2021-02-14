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وفاة السوري الأصل كارلوس منعم رئيس الأرجنتين الأسبق

كارلوس منعم 1930- 2021

وفاة السوري الأصل كارلوس منعم رئيس الأرجنتين الأسبق

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لندن - العربية.نت ووكالات

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كارلوس منعم، السوري الأصل الذي تولى رئاسة الأرجنتين لولايتين متتاليتين طوال 10 أعوام، توفي اليوم الأحد في مستشفى بالعاصمة بوينس أيرس، ضحية التهاب في المسالك البولية دخل بسببه في ديسمبر الماضي بغيبوبة، وتطور إلى فشل كلوي حاد، إضافة إلى أنه كان معتلاً بالسكري ومن وهن عام، ففارق الحياة بعمر 91 سنة تقريباً، وفقاً لما ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية في مواقعها.

منعم، الأب لابنة وحيدة اسمها "سليميتا" من زوجته السورية الأصل سليمى جمعة، ولد في منتصف 1930 بالأرجنتين لأبوين سوريين مهاجرين من بلدة "يبرود" في ريف دمشق، هما: شاول منعم ومهيبة عقيل، وفقاً لما نشرت "العربية.نت" في تقرير عنه قبل شهرين، وكان عن دخوله المستشفى، وعما عاناه منذ مقتل ابنه كارلوس منعم جونيور في 1995 بتحطم هليكوبتر كان يقودها، واتهم منعم إيران وحزب الله بقتله.

منعم مع ابنه القتيل، ومع زوجته السورية الأصل وابنته الوحيدة منها، وصورة مع ابنه من زوجته ملكة جمال التشيلي
منعم مع ابنه القتيل، ومع زوجته السورية الأصل وابنته الوحيدة منها، وصورة مع ابنه من زوجته ملكة جمال التشيلي

كشف في 2016 أن إيران ساندته بحملته الانتخابية، لقاء تسليمها إذا ما فاز تكنولوجيا صاروخ كانت الأرجنتين تطوره باسم Condor في الثمانينات، ولما وصل في 1989 إلى المنصب الأول في البلاد، لم يفِ بوعده في ولايته الأولى، ولا بالثانية أيضاً "ربما بضعط أميركي" وفق ما يمكن استنتاجه من تقارير عدة نشرها الإعلام المحلي، فردت طهران بثلاث عمليات زعزعت بها الوضع الأمني الأرجنتيني، على ما ردده الإعلام المحلي عن مسؤولين حكوميين، ولا يزال للآن رهن التحقيقات.

أول العمليات كانت تفجير استهدف في 1992 مقر السفارة الإسرائيلية، بحصيلة 29 قتيلاً وجرح 80 آخرين، وآخر في 1994 قام به انتحاري اقتحم بسيارة "فان" مكتظة بأكثر من 300 كيلوغرام متفجرات، مقر "جمعية الصداقة الإسرائيليةـ الأرجنتينية" المعروفة بأحرف AMIA اختصاراً، فقتل 85 وجرح وشوّه 300 آخرين. أما العملية الثالثة، وكانت الأمرّ على منعم بالذات، فكانت مقتل ابنه بارتطام هليكوبتر كان يقودها حين كان عمره 26 سنة، واصطدمت بعمود كهرباء قرب العاصمة، فاتهم إيران بتدبير مقتله، وهو ما نفته إيران في معرض نفيها للعمليتين الأخريين.

ولمنعم الذي كان عضواً بالكونغرس حتى وفاته اليوم، ابن آخر من زوجته ملكة جمال التشيلي في الثمانينات. كما له ابن من نائبة في البرلمان، ولد عام مقتل ابنه الوحيد، وهي Martha Meza المنتحرة في 2003 بعمر 51 سنة.

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