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مسلحون يخطفون "مئات" التلاميذ في نيجيريا

شرطة نيجيريا
إرهاب

مسلحون يخطفون "مئات" التلاميذ في نيجيريا

يأتي هذا الاختطاف الجماعي بعد شهرين من خطف مجموعات إجرامية 344 مراهقًا من مدرسة داخلية في ولاية كاتسينا المجاورة

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كانو (نيجيريا)- فرانس برس

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اقتحم مسلحون مساء الثلاثاء، مدرسة داخلية في ولاية النيجر بشمال نيجيريا خطفوا منها "مئات التلاميذ" والعديد من المعلمين، كما قال لوكالة فرانس برس مسؤول محلي ومصدر أمني.

يأتي هذا الاختطاف الجماعي بعد شهرين من خطف مجموعات إجرامية 344 مراهقًا من مدرسة داخلية في ولاية كاتسينا المجاورة. وبعد مفاوضات مع السلطات، تم إطلاق سراح الطلاب بعد أسبوع.

أرشيفية
أرشيفية

وقال مسؤول محلي في المنطقة طلب عدم الكشف عن هويته، إن "قطاع الطرق دخلوا المعهد الحكومي في كاغارا الليلة الماضية وخطفوا مئات التلاميذ ومعلميهم". وأضاف أن هؤلاء المسلحين الذين جاؤوا بـ"أعداد كبيرة جدا" ببزات عسكرية اقتادوا التلاميذ إلى الغابة. وتابع أن "أحد الموظفين وعددا من التلاميذ تمكنوا من الفرار"، موضحا أن "طاقم المدرسة أكد مقتل تلميذ" خلال الهجوم.

وتضم هذه المدرسة الثانوية حوالي ألف طالب لكن لم يعرف حتى الآن عدد الفتية الذين خطفوا. وقال مصدر أمني إن "إحصاء جار لتحديد العدد الدقيق للتلاميذ المخطوفين. نأمل أن يعود كل الذين فروا لنتمكن من إحصائهم".

وقال المصدر إن الجنود وبدعم جوي يبحثون عن الخاطفين والرهائن للقيام بعملية إنقاذ محتملة.

ومنذ نحو عشر سنوات، تشهد منطقتا شمال غرب ووسط نيجيريا أعمال عنف تقوم بها مجموعات إجرامية معروفة محليا باسم "قطاع الطرق" وتقيم روابط قوية مع الجماعات المتشددة الموجودة في الشمال الشرقي.

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