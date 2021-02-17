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روسيا تعتقل 19 متشدداً للاشتباه في تخطيطهم لهجمات إرهابية

الشرطة الروسية
الشرطة الروسية

روسيا تعتقل 19 متشدداً للاشتباه في تخطيطهم لهجمات إرهابية

جهاز الأمن ضبط حزاما ناسفا وعبوات متفجرة وأسلحة آلية بحوزة المشتبه بهم

متابع الغاء المتابعة

موسكو – رويترز

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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي قوله، اليوم الأربعاء، إنه ألقى القبض على 19 متشدداً للاشتباه في التخطيط لهجمات بشمال القوقاز.

وذكر جهاز الأمن أنه ضبط حزاماً ناسفاً وعبوات متفجرة وأسلحة آلية بحوزة المشتبه بهم.

يشار إلى أنه في شهر ديسمبر الماضي قالت سلطات مكافحة الإرهاب الروسية إن ستة أفراد على الأقل من قواتها الأمنية أصيبوا بجروح، جراء تفجير شخص نفسه بالقرب من مقر جهاز الأمن الفيدرالي جنوب البلاد.

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وأفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن شخصا مجهول الهوية حاول اقتحام منطقة كان عناصر من الشرطة يجرون عمليات تفتيش فيها، ولفتت اللجنة إلى أن ذلك الشخص فجر نفسه خلال محاولة أحد الضباط اعتقاله على خلفية اقتحام المنطقة.

ووقع الانفجار بالقرب من مكتب مكافحة التجسس التابع للأمن الفيدرالي الروسي، في قرية أوشكيكين، والواقعة ضمن حدود منطقة كاراشاي شركيسيا.

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