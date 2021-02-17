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اليونان تطالب تركيا بخفض التصعيد والتوتر للاقتراب من أوروبا

الناتو يدخل على خط الوساطة بين تركيا واليونان
سفينة تنقيب تركية (أرشيفية)
شرق المتوسط

اليونان تطالب تركيا بخفض التصعيد والتوتر للاقتراب من أوروبا

نائب وزير الخارجية اليوناني يطرح على تركيا شرط التفاهم مع أوروبا

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أعلن نائب وزير الخارجية اليوناني، ميلتياديس فارفيتسيوتيس، الأربعاء، أن تركيا يجب أن تتوقف عن التصريحات التي تؤجج التوتر وتمتنع عن الإجراءات التي لا تساعد على خفض التصعيد إن كانت ترغب بالاقتراب من أوروبا، نقلا عن وكالة أنباء اليونان.

والاثنين، بحث وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في عدد من المجالات خاصة الطاقة والدفاع.

وأطلع الوزير اليوناني نظيره الأميركي على تطورات تعزيز العلاقات مع دول الشرق الأوسط والخليج. وناقش الجانبان التطورات في المنطقة، بما في ذلك ليبيا وسوريا وشرق المتوسط، وتطرقا إلى تحركات تركيا.

من جهته، أعلن بلينكن أنه تحدث مع نظيره اليوناني ليعيد التأكيد على التزام واشنطن بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة واليونان.

وشدد على أن الولايات المتحدة تدعم المحادثات الاستكشافية الجارية بين اليونان وتركيا.

يذكر أنه يوم 10 فبراير عاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ثانية إلى التصعيد ضد اليونان على الرغم من الهدوء النسبي الذي شهدته الأسابيع الماضية بعودة المفاوضات بين البلدين.

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وقال في تصريحات صحافية: "على رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أن يعرف حدوده"، مضيفاً: "على العالم أن يعلم أن ‎تركيا لن تتساهل بعد اليوم".

كما رأى أنه لم يبق أي طريق للحل في قبرص سوى حل الدولتين، معتبراً أن مفاوضات قبرص لن تتناول الاتحاد الفيدرالي سواء قبلت اليونان أم لم تقبل.

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