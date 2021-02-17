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لندن تدعو لوقف إطلاق النار بمناطق الصراعات لتسليم اللقاحات

غففه
فيروس كورونا

لندن تدعو لوقف إطلاق النار بمناطق الصراعات لتسليم اللقاحات

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العربية.نت، وكالات

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قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إنه سيحث مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، لتبني قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في مناطق الصراع للسماح بإيصال لقاحات كوفيد-19.

وتتولى بريطانيا رئاسة المجلس هذا الشهر، ويرأس راب اجتماعًا افتراضيًا رفيع المستوى لأقوى هيئة في الأمم المتحدة بشأن مشكلة ضمان الوصول إلى اللقاحات في مناطق الصراع.

وقال دبلوماسيون إنه من المتوقع أن يتحدث 11 وزيرا للخارجية، بينهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وحذرت بريطانيا من أن أكثر من 160 مليون شخص معرضون لخطر الاستبعاد من الحصول على لقاحات فيروس كورونا، لأنهم يعيشون في دول غارقة في الصراع وعدم الاستقرار، بما في ذلك اليمن وسوريا وجنوب السودان والصومال وإثيوبيا.

وقال راب قبل الاجتماع: "وصول اللقاح إلى كل دول العالم ضرورة للتغلب على فيروس كورونا، لهذا السبب تدعو المملكة المتحدة إلى وقف إطلاق النار للسماح للقاحات كوفيد-19 بالوصول إلى الأشخاص الذين يعيشون في مناطق الصراع ولجهود جماعية عالمية أكبر لتوفير الوصول العادل".

وقال "لدينا واجب أخلاقي للعمل، وضرورة استراتيجية للعمل معا لهزيمة هذا الفيروس".

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