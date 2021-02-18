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صحافي تركي: تلقيت تهديدات.. وأخشى على حياتي من أردوغان

رجب طيب أردوغان
أردوغان

صحافي تركي: تلقيت تهديدات.. وأخشى على حياتي من أردوغان

صحفي تركي في بروكسل: أردوغان وضعني على لائحة المطلوبين للإنتربول

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دبي - العربية.نت

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قال الناشط الحقوقي والصحافي التركي بهار كيميونغور اللاجئ في بروكسل، اليوم الخميس، إن الرئيس رجب طيب أردوغان يريد أن يثأر مني لأنني قدمت معلومات عن الانتهاكات التي تشهدها تركيا.

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إلى ذلك، أضاف كيميونغور في مقابلة مع "العربية" أن أردوغان وضعني على لائحة المطلوبين للإنتربول، معربا عن خشيته على حياته وحياة عائلته من أردوغان ووزير داخليته.

وأوضح الصحافي الكردي اللاجئ في بلجيكا أن لدى أردوغان ووزير داخليته كتائب اغتيال لتصفية المعارضين، مؤكدا تعرضه لتهديدات مباشرة.

انتهاك جديد

وكشف عن اختطاف 3 شبان في أنقرة في انتهاك جديد لحقوق الإنسان، مطالبا بسحب اسمه من القوائم التي أعدها وزير الداخلية التركي.

وقال كيميونغور إن أردوغان يحاول ترهيبه وهو في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أنه في 10 فبراير 2018، وضع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان البلجيكي التركي بهار كيميونغور على قائمة "الإرهابيين المطلوبين"، وعرض مليون جنيه إسترليني مقابل أي معلومات تسمح بالقبض عليه.

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