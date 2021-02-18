اتهمت وزارة العدل الأميركية ثلاثة مسؤولين في الاستخبارات العسكرية الكورية الشمالية، الأربعاء، بشن حملة من عمليات القرصنة المعلوماتية لسرقة 1.3 مليار من العملات المشفرة والعملات التقليدية من مصارف وأفراد.

وقال مساعد وزير العدل، جون ديمرز، في بيان "الكوريون الشماليون هؤلاء يستخدمون لوحات مفاتيح بدلاً من الأسلحة لسرقة محفظات رقمية من العملات المشفرة بدلاً من المال النقدي، وهم كبار لصوص المصارف في العالم".

وقد صمم الثلاثة تطبيقات خبيثة للعملات المشفرة مع التوغل إلى حواسيب الضحايا وطوروا منصة بلوكتشين (سلسلة الكتل) للإفلات من العقوبات وجمع الأموال سراً، على ما أوضحت الوزارة.

وتستند القضية المطروحة أمام محكمة لوس أنجلوس الفيدرالية إلى اتهامات موجهة في 2018 إلى واحد من الكوريين الشماليين الثلاثة ويدعى بارك جين هيوكم، الذي اتُهم وقتها بقرصنة حسابات شركة "سوني بيكتشرز" قبل أربع سنوات وتصميم فيروس الفدية "واناكراي" وسرقة 81 مليون دولار العام 2016 من "بنك بنغلادش المركزي".

وقد شملت التهم الجديدة شخصين آخرين هما جون تشانغ هيوم وكيم إيل للاشتباه بأن الثلاثة عملوا معاً في فريق القرصنة التابع للاستخبارات العسكرية الكورية الشمالية.

وإضافة إلى التهم السابقة حاول الثلاثة سرقة 1.3 مليار دولار من خلال قرصنة حواسيب والترويج لتطبيقات عملات مشفرة مدججة ببرمجيات خبيثة سمحت لهم بالوصول إلى محفظات الضحايا من العملات المشفرة وإفراغها.

ويشتبه في أنهم قرصنوا منصات رقمية لتبادل العملات في سلوفينيا وإندونيسيا وقاموا بعمليات سرقة فيها، كما أنهم استولوا على مبلغ 11.8 مليون دولار من سوق عملات في نيويورك.

وأثّرت العمليات التي قادها مبرمجو الكمبيوتر الكوريون الشماليون الثلاثة على شركات عدة من البنوك إلى استوديوهات هوليوود.

وقالت كريستي جونسون مساعدة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي المسؤولة عن مكتب لوس أنجلوس الميداني إنه يعتقد أن الثلاثة موجودون في كوريا الشمالية.