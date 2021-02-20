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نبرة تودد.. أردوغان: مصالحنا مع أميركا تفوق الخلافات

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

نبرة تودد.. أردوغان: مصالحنا مع أميركا تفوق الخلافات

أردوغان: العلاقات التركية-الأميركية "تعرضت لاختبار خطير" في الآونة الأخيرة

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دبي - العربية.نت

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بنبرة تودد ومهادنة، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن المصالح المشتركة بين تركيا والولايات المتحدة تفوق الخلافات، وإن أنقرة ترغب في تعاون أفضل مع واشنطن.

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إلى ذلك، قال أردوغان في تصريحات بثها التلفزيون "نؤمن في تركيا بأن مصالحنا المشتركة مع الولايات المتحدة تفوق بكثير خلافاتنا في الرأي"، مضيفا أن أنقرة ترغب في تعزيز التعاون عبر "رؤية بعيدة المدى" تعود بالفائدة على الطرفين.

وقال الرئيس التركي "ستستمر تركيا في تنفيذ ما عليها بأسلوب جدير بمستوى التحالف والشراكة الاستراتيجية بين البلدين" مضيفاً أن العلاقات التركية-الأميركية "تعرضت لاختبار خطير" في الآونة الأخيرة.

وشهدت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي توترا في عدة قضايا. وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أنقرة في ديسمبر لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، بينما ثار غضب تركيا بسبب دعم واشنطن وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية.

وتسلمت تركيا في عام 2019 منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، ما تسبب بأزمة في العلاقات التركية الأميركية، ومعارضة إدارة دونالد ترمب، الذي أكد مراراً رفض بلاده للصفقة المبرمة في 2017، بحجة أن هذه الأسلحة الروسية لا تتماشى مع نظام دفاع حلف شمال الأطلسي.

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