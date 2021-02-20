"جذور المخدرات وحروبها".. هذه خفايا بارونات المخدرات

بثّت قناة "العربية" الجمعة، في 19 فبراير 2021 الجزء الثاني من السلسة الوثائقية: "جذور المخدرات وحروبها".

في هذه الحلقة تعريف بجيل من بارونات المخدرات الجديد الذي ظهر في نهاية السبعينيات، حيث تسرد الحلقة مسيرة كل من بابلو إسكوبار في كولومبيا، توتو ريينا في صقلية، وخون سا في المثلث الذهبي التايلندي وآخرهم فيليكس غالاردو في المكسيك كزعماء لأقوى كارتيلات مخدرات في العالم، وكيف تحوّلت طموحاتهم نحو السياسة والسلطة بعدما جمعوا ثروات ضخمة.

ويكشف الفيلم الأسباب وأهم الأحداث السياسية التي ساعدت بارونات المخدرات ومنظماتهم على تعزيز تجارتهم للمخدرات في العالم.

كما يوضح كيف أصبحت كارتلات المخدرات تُشكّل تهديدا للاستقرار في العالم ككل وليس فقط في بلدانهم، ثم يعرض للجهود الدولية في إسقاط هؤلاء "الأباطرة" على مدار 20 عاماً.