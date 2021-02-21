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ممثل مرشحي الرئاسة في الصومال للعربية: الرئيس انتهت ولايته

President of Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed speaks onstage during the 2019 Concordia Annual Summit. (AFP)
الرئيس محمد عبد الله فرماجو

ممثل مرشحي الرئاسة في الصومال للعربية: الرئيس انتهت ولايته

أكد أن "تمسك الرئيس المنتهية ولايته بالسلطة خلق أزمات كبيرة"

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دبي - قناة العربية

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قال ممثل مرشحي الرئاسة في الصومال للعربية، طاهر محمود غيلي، الأحد، إن "الرئيس محمد عبد الله فرماجو، انتهت ولايته، ولا يتبع الأصول الدستورية".

وأكد أن "تمسك الرئيس المنتهية ولايته بالسلطة خلق أزمات كبيرة".

وذكر ممثل مرشحي الرئاسة في الصومال أن البلاد "تعاني أزمة دستورية وأمنية لرفض الرئيس تسليم السلطة".

وأشار إلى أن "استخدام العنف ضد المتظاهرين يضر بمستقبل البلاد"، محذرا من أن "وضع البلاد السياسي الهش ينذر بالخطر".

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والأحد، أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية مقديشو وسط استمرار الخلافات حول بعض القضايا ذات العلاقة بعقد الانتخابات الوطنية في البلاد.

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وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة في بيان، إن الجامعة تتابع عن كثب هذه التطورات وتدعو كافة الأطراف الصومالية إلى الانخراط الفوري في حوار شامل للتوصل إلى اتفاق جامع حول سبل إجراء الانتخابات والالتزام بالنبذ الكامل لاستخدام العنف أو التلويح به.

كما أكد على التزام الجامعة بمساندة كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل توافقي صومالي لهذا الوضع بما يعزز من أمن واستقرار البلاد ويلبي طموحات الشعب الصومالي.

وكانت معركة بالأسلحة النارية، اندلعت الجمعة، في وسط مقديشو، وأغلقت قوات الحكومة الصومالية بعض الشوارع لمنع احتجاج على تأجيل الانتخابات.

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