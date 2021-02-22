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باباجان لأردوغان: توقف عن وصف الجميع بـ "الخائن"

علي باباجان وأردوغان (فرانس برس)
أردوغان وحزبه

باباجان لأردوغان: توقف عن وصف الجميع بـ "الخائن"

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية نت 

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طالب نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق وزعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض "علي باباجان" حليفه السابق الرئيس رجب طيب أردوغان بالتوقف عن وصف الجميع بـ "الخائن".

وقال باباجان في كلمة له الاثنين إن "العدو الحقيقي لهذا البلد هو البطالة، أريد مناشدة الحكومة، توقفوا عن وصف الجميع بالخائن، لا يمكنك إلقاء اللوم على الآخرين لتجنب مواجهة عواقب أخطائك، عليك أن تتحمل مسؤولية قراراتك".

وأضاف "يجب على الحكومة التركيز على القضايا الحقيقية بدلاً من محاولة التلاعب بالسياسة الداخلية".

علي باباجان
2 صور علي باباجان
2 صور
علي باباجان
علي باباجان
علي باباجان(فرانس برس)
علي باباجان(فرانس برس)

وأردف باباجان "هناك شائعات مفادها أن بيانات حزبنا هي التي أبلغت الرئيس بالحالة الحقيقية للميزانية العامة في عهد وزير المالية السابق بيرات البيرق".

وكان باباجان يشير في كلامه إلى شائعات مفادها أن أردوغان لم يعرف بالنضوب الكامل لاحتياطيات البنك المركزي البالغة 130 مليار دولار والموقف السلبي لصافي الاحتياطي الدولي للبنك، لولا حزب الديمقراطية والتقدم.

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وقال باباجان "إنه لا يعرف حالة الدولار أو التضخم، ربما اكتشف منا أن التزامات الدولة تضاعفت في غضون عامين".

وتابع "لقد قطعوا العلاقات مع الحقيقة والواقع، إنهم لا يعرفون أجندة الشعب، ناهيك عن الدمار الذي تسببوا فيه".

وقال النائب السابق لرئيس الوزراء التركي إن "حالات الانتحار المرتبطة بالفقر أصبحت نمطاً سائداً في تركيا في ظل حكم حزب العدالة والتنمية"، مضيفاً أن البلاد تعاني من الفقر كما لم يحدث من قبل في ظل الحكومة الحالية.

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