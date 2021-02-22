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رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب حماس بالإفراج عن 85 معتقلا

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
غزة و حماس

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب حماس بالإفراج عن 85 معتقلا

تأتي مطالبة محمد اشتية عطفا على المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس لتعزيز مناخات الحريات العامة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية حركة "حماس" بالإفراج عن 85 معتقلا سياسيا في سجونها. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عنه قوله "لا يوجد لدى أجهزتنا الأمنية أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي".

قال اشتية "عطفا على المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس لتعزيز مناخات الحريات العامة، وإطلاق سراح السجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، نطالب "حماس" بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم 85 معتقلا سياسيا.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل كلمته في جلسة الحكومة، المنعقدة بمدينة رام الله، اليوم الاثنين، تسخير كل الإمكانيات لإنجاح العرس الديمقراطي الذي سيجري على أسس من الحرية، والتعددية السياسية، والشراكة الوطنية.

وشدد على أنه لا يوجد لدى أجهزتنا الأمنية أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي، وأن الحريات مصانة حسب النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية".

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يشار إلى أن حركة حماس تسعى لصفقة تبادل أسرى مع إسرائيل .

وكانت إسرائيل طلبت من مصر التدخل لإنجاز صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وفق ما أفادت مصادر "العربية"، السبت.

بدورها طالبت القاهرة تل أبيب بتقديم تنازلات لإنجاز الصفقة.

من جهتها، طلبت حماس تسهيلات في ملفي الصيد والميناء والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

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