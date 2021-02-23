الناتو والاتحاد الأوروبي يطالبان بفرض قيود على النووي الإيراني

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأميركية، أن أنشطة إيران مزعزعة لاستقرار المنطقة.

وأوضح ستولتنبرغ أن أكثر ما يقلق الحلف بشأن قرب امتلاك إيران لسلاح نووي، هو قدرتها على توصيله عبر برنامجها الصاروخي.

كما شدد ستولتنبرغ على ضرورة وأهمية فرض قيود على برنامج إيران النووي.



وأثنى أمين عام الناتو خلال المقابلة مع "سي إن إن"، على الجهود الأميركية لإيجاد حل لقضية البرنامج النووي الإيراني.

بوريل: تطبيق كامل للاتفاق النووي

وفي ذات السياق، أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، على ضرورة العودة للتطبيق الكامل للاتفاق النووي الإيراني مع الأطراف الدولية.

وقال بوريل في تصريح صحافي: "يجب أن نعود للتطبيق الكامل للاتفاق النووي الإيراني، سواء فيما يتعلق بالالتزامات النووية أو رفع العقوبات"، مشيرا إلى أن الاتصالات الدبلوماسية المكثفة مستمرة هذه الأيام لهذا الغرض، بما في ذلك مع الولايات المتحدة.

وأضاف "هذا هو الطريق الوحيد للمضي قدما، وهو في مصلحة الأمنين العالمي والإقليمي.. مهمتي هي المساعدة في خلق مساحة للدبلوماسية وإيجاد حلول، والعمل جار بهذا الصدد".