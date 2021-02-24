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الاتحاد الأوروبي: استعدوا لخطر الفيروسات القادمة

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل

الاتحاد الأوروبي: استعدوا لخطر الفيروسات القادمة

قادة دول أوروبية: يجب وضع إجراءات توفِّق بين القيود المفروضة على تنقل المسافرين مع ضمان انسياب حركة السلع

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بروكسل- نور الدين فريضي

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عشية انعقاد القمة الأوروبية، دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، دول الاتحاد إلى مواجهة مخاطر الفيروسات الجديدة في المستقبل.

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إلى ذلك، قال ميشيل في رسالة بعث بها إلى قادة دول الاتحاد، عشية اجتماع القمة، إن "سلالات الفيروس الجديدة أصحبت الظاهرة الطاغية في العديد من دول الاتحاد الأوروبي".

واقترح ميشيل على قادة الاتحاد العمل على "إدماج وحدات إنتاج اللقاح على الصعيد الأوروبي" من أجل ضمان إنتاج كميات اللقاح التي يحتاجها الاتحاد لمواجهة تحديات الفيروس المتحور، والفيروسات الجديدة.

رسالة أوروبية

من جهتهم، دعا قادة كل من إسبانيا وبلجيكا وبولندا وليتوانيا والدنمارك في رسالة مشتركة إلى رئيس المجلس يدعون فيها إلى وجوب الإسراع في وتيرة التطعيم باللقاح ووضع إجراءات توفِّق بين القيود المفروضة على تنقل المسافرين وبين وجوب ضمان انسياب حركة السلع والخدمات.

يذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي سيبحثون تداعيات الأزمة الصحية ظهر الخميس وتنسيق حملات التطعيم وإنتاج اللقاح، عبر دائرة الفيديو المغلقة.

فيما ستتركز نقاشاتهم صباح الجمعة حول القدرة الجماعية على مواجهة التحديات والمخاطر، والتهديدات السيبرانية، والتهديدات الهجينة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول جنوب المتوسط.

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