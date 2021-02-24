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فنزويلا تطرد سفيرة الأوروبي.. وتمهلها 72 ساعة للمغادرة

الاتحاد الأوروبي

فنزويلا تطرد سفيرة الأوروبي.. وتمهلها 72 ساعة للمغادرة

ردا على فرض الاتحاد عقوبات جديدة على مسؤولين كبار

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دبي - العربية.نت

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أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا أن بلاده قررت الأربعاء طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى كراكاس وأمهلتها 72 ساعة لمغادرة البلاد، ردا على فرض الاتحاد عقوبات جديدة على مسؤولين كبار.

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وقال الوزير للصحافيين في كراكاس "اليوم، وبقرار من الرئيس نيكولاس مادورو، سلمنا السيدة إيزابيل بريلانتي ... إعلانا يعتبرها شخصا غير مرغوب فيه. وأمهلت 72 ساعة لمغادرة الأراضي الفنزويلية".

في المقابل، طالب الاتحاد الأوروبي كراكاس "بالعودة عن قرارها".

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 19 موظفا رفيع المستوى في نظام نيكولاس مادورو لدورهم في ممارسات وقرارات اعتبر أنها تقوض الديموقراطية ودولة القانون في فنزويلا.

منع سفر وتجميد أصول

ومع هذا القرار الذي صادق عليه وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يرتفع إلى 55 العدد الإجمالي للمسؤولين والموظفين الكبار في الحكومة الفنزويلية الذين فرضت عليهم عقوبات أوروبية من بينها منع السفر إلى بلدان الاتحاد وتجميد أصولهم فيها.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات خصوصا على عمر خوسيه برييتو حاكم ولاية سوليا وقائد القوات المسلحة ريميخيو سيبايوس إيتشاسو وثلاثة مسؤولين في المجلس الانتخابي من بينهم رئيسته إنديرا مايرا الفونسو إيزاغيري فضلا عن نائبين.

وندد أرياسا بهذه العقوبات معتبرا أنها "غير قانونية". وأضاف "نأمل أن يفكر الاتحاد الأوروبي ونأمل أن نتمكن من بناء جسور تفاهم وحوار ونأمل أن يتعلموا احترامنا".

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