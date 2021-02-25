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برلين تتهم موسكو بالتجسس على البرلمان الألماني

من البرلمان الألماني
من البرلمان الألماني

برلين تتهم موسكو بالتجسس على البرلمان الألماني

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برلين - فرانس برس

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أعلن النيابة الألمانية، الخميس، أنه تم توجيه الاتهام رسمياً في برلين إلى ألماني يشتبه بأنه نقل إلى روسيا بيانات ومخططات تتعلق بمجلس النواب الألماني (بوندستاغ).

وقالت النيابة في بيان إنه "بين نهاية يوليو وبداية سبتمبر 2017 قرر المشتبه به من تلقاء نفسه نقل معلومات تتعلق بممتلكات البوندستاغ الألماني إلى الاستخبارات الروسية"، موضحة أن هذه الوثائق أرسلت بشكل ملفات بنسق المستند المنقول (بي دي إف) إلى موظف في السفارة الروسية في برلين، يشتبه بأنه عضو في الاستخبارات العسكرية الروسية.

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