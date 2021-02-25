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نتنياهو: أبلغت بايدن أنني سأمنع إيران من حيازة سلاح نووي

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

نتنياهو: أبلغت بايدن أنني سأمنع إيران من حيازة سلاح نووي

نتنياهو: لا نعول على أي اتفاق مع نظام متطرف كالنظام الإيراني

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دبي - قناة العربية

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صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للقناة 13، الخميس، بأنه أبلغ الإدارة الأميركية عزمه على منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وقال نتنياهو: "أبلغت الرئيس الأميركي جو بايدن أنني سأمنع إيران من حيازة سلاح نووي باتفاق أو بدونه".

ووسط تصعيد إيراني من جهة، ومساعٍ أوروبية للعودة إلى الاتفاق النووي المتهاوي، شدد نتنياهو، الثلاثاء، على أن بلاده لن تسمح للنظام الإيراني، الذي وصفه بالمتطرف والعدواني بامتلاك الأسلحة النووية.

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وقال: "لا نعول على أي اتفاق مع نظام متطرف كالنظام الإيراني. سنبذل كل ما بوسعنا من جهود في سبيل منع تزود إيران بأسلحة نووية بغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق من عدمه".

وأبدت الإدارة الأميركية ليونة تجاه العودة إلى طاولة المفاوضات الأوروبية مع إيران حول الاتفاق النووي، مشترطة تراجع طهران عن كافة انتهاكاتها قبل رفع أي من العقوبات الأميركية التي فرضت سابقا.

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