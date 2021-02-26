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مجلس الأمن يصوت على مشروع هدنة إنسانية لتوزيع اللقاحات

مجلس الأمن الدولي - اسوشيتد برس
مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن يصوت على مشروع هدنة إنسانية لتوزيع اللقاحات

القرار يحتاج إلى موافقة 9 أعضاء وعدم اعتراض أي من الدول دائمة العضوية بالمجلس 

متابع الغاء المتابعة

دبي _ قناة العربية

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يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أعدته بريطانيا، يطالب كل أطراف الصراعات المسلحة بالدخول على الفور في هدنة إنسانية راسخة وشاملة ومستمرة، للسماح بتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ومن المقرر إعلان نتيجة التصويت الجمعة، فيما يحتاج القرار إلى موافقة 9 أعضاء وعدم اعتراض أي من الدول دائمة العضوية بالمجلس.

ويمثل إقرار المسودة اختباراً رئيسياً للتعاون بين الصين والإدارة الأميركية الجديدة في الأمم المتحدة.

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إلى ذلك دان مجلس الأمن الدولي بشدة التصعيد المستمر في مأرب باليمن، وهجمات الحوثي على السعودية، مطالباً الميليشيات بالوقف الفوري لهذه الهجمات ودون شروط مسبقة، وشدد المجلس على الحاجة إلى خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار الشامل.

كما أعرب المجلس عن قلقه إزاء العنف المستمر وحالات الاختفاء القسري، وتهريب الأسلحة.

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وأكد القرار أيضاً على ضرورة وصول مسؤولي الأمم المتحدة دون تأخير لتفتيش وصيانة خزان صافر النفطي، محملا الحوثيين المسؤولية للمخاطر البيئية والإنسانية التي ستنجم عن عدم استجابتهم للمطالب الأممية.

ودعا المجلس إلى ضرورة قيام الميليشيات الحوثية على وجه السرعة بتسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء مهمة تقييم وإصلاح الناقلة دون مزيد من التأخير.

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