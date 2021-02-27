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انفجار أوكسجين في مستشفى بأوكرانيا يودي بحياة مريض

A nurse walks between patients with coronavirus at an intensive care unit in the regional hospital in Chernivtsi, western Ukraine, Wednesday, Feb. 24, 2021. The number of coronavirus cases in the western part of the country has risen sharply since the end of a strict two-week lockdown last month. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
من داخل أحد مستشفيات مدينة تشيرنيفتسي حيث يعالج مرضى كورونا (أرشيفية)

انفجار أوكسجين في مستشفى بأوكرانيا يودي بحياة مريض

مدينة تشيرنيفتسي حيث وقع الانفجار هي إحدى البؤر التي ظهرت بها معظم حالات كوفيد-19 الجديدة في أوكرانيا

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كييف – رويترز

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قالت خدمة الطوارئ الأوكرانية، اليوم السبت، إن مريضاً لقي حتفه وأصيب آخر في انفجار للأوكسجين داخل مستشفى في مدينة تشيرنيفتسي بغرب أوكرانيا.

وأضافت الخدمة في بيان، أن الانفجار وقع في الطابق الثاني بالمستشفى وقت الغداء اليوم السبت، وأنه جرى إجلاء 20 مريضاً آخرين، دون تحديد سبب الحادث.

صورة نقلتها مواقع أوكرانية للمستشفى حيث وقع الانفجار
2 صور صورة نقلتها مواقع أوكرانية للمستشفى حيث وقع الانفجار
2 صور
صورة نقلتها مواقع أوكرانية للمستشفى حيث وقع الانفجار
صورة نقلتها مواقع أوكرانية للمستشفى حيث وقع الانفجار
صورة نقلتها مواقع أوكرانية للإطفاء أمام المستشفى حيث وقع الانفجار
صورة نقلتها مواقع أوكرانية للإطفاء أمام المستشفى حيث وقع الانفجار
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وهذه هي الحادثة الثانية هذا الشهر التي يلقى فيها مرضى حتفهم في المستشفيات الأوكرانية بسبب انفجار الأوكسجين.

وفي وقت سابق من فبراير الجاري، لقي ثلاثة مرضى في العناية المركزة وطبيب بأحد العنابر حتفهم في حريق بمستشفى يُعالج حالات الإصابة بفيروس كورونا في زابوريزهيا بجنوب شرق أوكرانيا.

وسجلت أوكرانيا ما يزيد على مليون و300 ألف إصابة بفيروس كورونا و25893 وفاة حتى الآن.

وتشيرنيفتسي حالياً هي إحدى البؤر التي ظهرت بها معظم حالات كوفيد-19 الجديدة في البلاد.

من داخل أحد مستشفيات مدينة تشيرنيفتسي حيث يعالج مرضى كورونا (أرشيفية)
من داخل أحد مستشفيات مدينة تشيرنيفتسي حيث يعالج مرضى كورونا (أرشيفية)
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