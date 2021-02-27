انفجار أوكسجين في مستشفى بأوكرانيا يودي بحياة مريض

قالت خدمة الطوارئ الأوكرانية، اليوم السبت، إن مريضاً لقي حتفه وأصيب آخر في انفجار للأوكسجين داخل مستشفى في مدينة تشيرنيفتسي بغرب أوكرانيا.

وأضافت الخدمة في بيان، أن الانفجار وقع في الطابق الثاني بالمستشفى وقت الغداء اليوم السبت، وأنه جرى إجلاء 20 مريضاً آخرين، دون تحديد سبب الحادث.

صورة نقلتها مواقع أوكرانية للمستشفى حيث وقع الانفجار صورة نقلتها مواقع أوكرانية للإطفاء أمام المستشفى حيث وقع الانفجار

وهذه هي الحادثة الثانية هذا الشهر التي يلقى فيها مرضى حتفهم في المستشفيات الأوكرانية بسبب انفجار الأوكسجين.

وفي وقت سابق من فبراير الجاري، لقي ثلاثة مرضى في العناية المركزة وطبيب بأحد العنابر حتفهم في حريق بمستشفى يُعالج حالات الإصابة بفيروس كورونا في زابوريزهيا بجنوب شرق أوكرانيا.

وسجلت أوكرانيا ما يزيد على مليون و300 ألف إصابة بفيروس كورونا و25893 وفاة حتى الآن.

وتشيرنيفتسي حالياً هي إحدى البؤر التي ظهرت بها معظم حالات كوفيد-19 الجديدة في البلاد.