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وزير دفاع قبرص: تركيا تجاوزت القرارات الأممية الخاصة بقضيتنا 

شرق المتوسط

وزير دفاع قبرص: تركيا تجاوزت القرارات الأممية الخاصة بقضيتنا 

وزير الدفاع القبرصي يشدد على أهمية التحالفات القائمة بين قبرص ودول خليجية للتصدي للتدخل التركي في المنطقة   

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دبي - قناة العربية

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اتهم وزير الدفاع القبرصي شارلامبوس بتريدس في لقاء مع العربية، تركيا بتخطي كل القرارات الأممية الصادرة بشأن القضية القبرصية.

وأكد بتريدس بأن بلاده ستشارك في اجتماع جنيف الذي سيجمع أطراف القضية القبرصية في نهاية شهر أبريل المقبل بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة للبحث في قضية الجزيرة المنقسمة إلى شطرين منذ العام .1974

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وصرح بتريدس قائلا: "أود التأكيد على أن الحل يجب أن يرتكز ويراعي الاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن الدولي بالإضافة لقيم وأسس الاتحاد الأوروبي.. ما يختلف اليوم هو أن تركيا وللمرة الأولى تبرز موقفا خطرا من خلال مطالبتها بحل الدولتين في قبرص، لا يمكن أن يشكل ذلك منطلقا منطقيا للتوصل لحل للقضية القبرصية، الموقف التركي يتخطى كل قرارات مجلس الأمن ولا يتماشى مع مبادئ الاتحاد الأوروبي."

وشدد وزير الدفاع القبرصي على أهمية التحالفات القائمة بين قبرص ودول خليجية للتصدي للتدخل التركي في منطقة شرق المتوسط.

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وفي هذا الصدد أفصح المسؤول القبرصي "تشكل تركيا خطرا دائما على أمن قبرص لأنها تملك حضورا عسكريا كبيرا في المنطقة المحتلة من الجزيرة كما أنها تعمل على زعزعة الاستقرار من خلال القيام بأعمال استفزازية دون احترام لحقوق وسيادة قبرص على مياهها الإقليمية.. نعمل مع حلفائنا وشركائنا على التصدي للتدخل التركي في المنطقة، لقد بنت قبرص مروحة واسعة من الشراكات والتعاون مع دول في المتوسط والخليج العربي لدعم الاستقرار والازدهار والتعاون".

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