مقتل 3 إعلاميات برصاص مسلحين شرق أفغانستان

قتل ثلاث نساء يعملن في محطة تلفزيون في مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان، الثلاثاء، كما أعلنت الشبكة التلفزيونية، في ما يبدو أنها عملية قتل محددة الهدف.

وقال مدير أنيكاس تي في زلماي لطيفي "لقد قتلن جميعهن. كن ذاهبات إلى المنزل من المكتب سيرا على الأقدام حين تعرضن لإطلاق النار". وأكد موظف آخر في المحطة الحادث والحصيلة.

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية أعلنت، أمس الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا من عناصر حركة طالبان المتطرفة، من بينهم 16 عنصرا ينتمون لتنظيم القاعدة الإرهابي.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية اليوم الاثنين أن العملية نفذت مساء أمس الأحد في مناطق مختلفة بـ "وادٍ أفغاني" بمنطقة نيجراب في الإقليم، بدعم من القوات الخاصة وسلاح الجو الأفغاني، مضيفة أن هناك "30 من طالبان، بينهم 16 باكستانياً من القاعدة، قتلوا".