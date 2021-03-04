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الدفاع الفرنسية: ندعم حق السعودية بالدفاع عن نفسها

فرنسا السعودية

الدفاع الفرنسية: ندعم حق السعودية بالدفاع عن نفسها

وزارة الدفاع الفرنسية لـ "العربية": تنظيم داعش تم تفكيكه لكن لم يُهزم بعد

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باريس - حسين قنيبر

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جددت وزارة الدفاع الفرنسية، الخميس، دعمها السعودية في حق الدفاع عن نفسها، مؤكدة تمسكها جداً بسلامة أراضي المملكة.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"العربية": "نتقاسم مع السعودية توجّهات استراتيجية، من بينها ضمان حريّة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز".

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كما أوضحت أن التعاون الدفاعي مع السعودية محور أساسي في علاقاتها.

وتابعت "تربطنا بالسعودية علاقات مكثفة تستند إلى روابط الصداقة".

هذا وكانت الخارجية الفرنسية اعتبرت، الاثنين، أن الهجمات الحوثية ضد مناطق مدنية في السعودية انتهاك للقانون الدولي وتهديد لأمن المملكة. ودعت الحوثيين لوقف أنشطتهم الإقليمية المزعزعة لاستقرار المنطقة، مشددة على التمسك بحزم بأمن السعودية واستقرار المنطقة.

وخلال الأيام الماضية، كثفت الميليشيات الحوثية محاولاتها استهداف المملكة، ما أثار ردود فعل وإدانات دولية غربية وعربية.

راية داعش في العراق (أرشيفية- فرانس برس)
راية داعش في العراق (أرشيفية- فرانس برس)

تنظيم داعش فكك ولم يهزم بعد

من جانب آخر، تطرقت وزارة الدفاع الفرنسية للملف العراقي، وقالت "نعمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية لتعزيز قدراتها على مكافحة الإرهاب".

وأضافت "نراقب بانتباه تواجد داعش في إدلب والصحراء السورية والذي يمكنه تعزيز قدرات التنظيم".

كما أشارت إلى أن خلافة داعش فُكِكت لكن التنظيم لم يُهزم بعد.

يذكر أن الجيش العراقي بدأ بإسناد من الطيران الحربي، أمس الأربعاء، تنفيذ عمليات عسكرية ضد التنظيم الإرهابي في بغداد (وسط) وديالى (شرق) وكركوك (شمال).

وكان العراق أعلن عام 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014. إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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