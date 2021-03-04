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يستهدف الطاقة.. روسيا تعلن إحباط مخطط إرهابي

A Russian police officer secures the area near the building of the Federal Security Service (AP)
عنصر أمن روسي (أرشيفية- أسوشييتد برس)

يستهدف الطاقة.. روسيا تعلن إحباط مخطط إرهابي

الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي في أحد مرافق الطاقة بمقاطعة كالينينغراد

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دبي- العربية.نت

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أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على شخص كان يخطط لشن هجوم إرهابي في أحد مرافق الطاقة بمقاطعة كالينينغراد غرب البلاد.

كما أوضحت بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية أن الموقوف الذي يحمل الجنسية الروسية، كان يخطط لتنفيذ الهجوم "لدواعي كراهية السلطات"، مضيفة أنه كان يعمل أيضا على "تجنيد سكان محليين للمشاركة في أنشطة إرهابية".

إلى ذلك، كشفت أن الأمن عثر في منزل الموقوف على قنبلة يدوية الصنع وإرشادات بخصوص كيفية تصنيعها ومكونات لإنتاج متفجرات، بالإضافة إلى "مواد مسيئة للسلطات التنفيذية والتشريعية الروسية".

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