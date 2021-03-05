إسرائيل: حدثنا خططنا لضرب مواقع نووية في إيران

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن "الجيش الإسرائيلي يقوم بتحديث خططه لضرب المواقع النووية الإيرانية وهو مستعد للعمل بشكل مستقل".

فقد حددت بلاده على ما يبدو العديد من الأهداف داخل إيران من شأن ضربها أن أن يضر قدرتها على تطوير قنبلة نووية.

مئات الآلاف من الصواريخ

وقال غانتس في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الجمعة : "إذا أوقفهم العالم قبل امتلاك سلاح نووي، فستكون خطوة جيدة جداً. ولكن إذا لم يفعل، فيجب أن نقف بشكل مستقل وندافع عن أنفسنا بأنفسنا".

صواريخ حزب الله

وتعليقا على الجو السائد في العلاقات الإيرانية الغربية، واحتمال أن تستعمل إيران عددا من ميليشياتها في المنطقة لاستهداف بعض المصالح الغربية، أكد غانتس أن "ميليشيات حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران لديهة مئات الآلاف من الصواريخ".

إلى ذلك، عرض الوزير الإسرائيلي ما قال إنها خريطة لعدد من الأهداف والمواقع التي تتضمن صواريخ، والتي تقع بين مناطق مدنية على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وعلق قائلاً: "هذه خريطة الأهداف. تم فحص كل واحد منها بشكل عملي واستخباراتي ونحن مستعدون للقتال".

الضربات في سوريا

أما عن مواصلة بلاده ضرب أهداف إيرانية في سوريا، فرجح استمرارها، لا سيما وأن تلك الميليشيات والفصائل المدعومة من طهران والتي يتم استهدافها تساعد في تسهيل نقل الأسلحة إلى لبنان.

يذكر أنه منذ بداية عام 2020، قصفت إسرائيل أكثر من 500 موقع مرتبط بإيران في سوريا بغارات جوية، بحسب ما أعلن سابقا رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي.