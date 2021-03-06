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فرنسا توسع رقعة الإغلاق.. ولا مكان بالمستشفيات

كورونا من فرنسا
من فرنسا

فرنسا توسع رقعة الإغلاق.. ولا مكان بالمستشفيات

الحكومة الفرنسية تكثف حملة التطعيم لإعطاء جرعة أولى لـ 10 ملايين شخص بحلول منتصف أبريل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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استعاد مئات الآلاف من الأشخاص في شمال فرنسا تجربة الإغلاق، السبت، بينما كثف مسؤولو الصحة حملة التطعيم على مستوى البلاد، لتعويض التأخر بعد بداية بطيئة.

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وانضم سكان با-دو-كاليه على الساحل الشمالي إلى أولئك الموجودين في ميناء دونكيرك بالمنطقة ومنتجع نيس على البحر المتوسط، المغلقين بالفعل يومي السبت والأحد.

ويضع هذا أكثر من مليوني شخص في جميع أنحاء فرنسا تحت قيود الإغلاق نهاية الأسبوع، حيث يتوجب عليهم البقاء في المنزل إن لم يتمكنوا من تقديم إعفاء كتابي.

المستشفيات على آخرها

ومع وصول الطاقة الاستيعابية في المستشفيات إلى نحو 90 في المئة في با-دو-كاليه، أصر محافظ المنطقة على أن القيود الجديدة ضرورية لتجنب أي أعباء على الخدمات الصحية المحلية.

وقال مسؤولون محليون إن ثلثي الحالات المسجلة هناك مؤخرا كانت من النوع الأكثر فتكا الذي تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا.

لكن مع فرض حظر التجول من الساعة 18,00 حتى 6,00 بالأساس وإغلاق المتاجر غير الضرورية هناك، فإن القيود الجديدة ستضر بالأعمال التجارية التي تعاني من ضغوط شديدة.

ووفقا لآخر الأرقام السبت، فقد أودى فيروس كورونا بحياة 88300 شخص في جميع أنحاء فرنسا.

وتحاول الحكومة تكثيف حملة التطعيم لإعطاء جرعة أولى لعشرة ملايين شخص بحلول منتصف أبريل و20 مليونا بحلول منتصف مايو، و30 مليونا بقدوم الصيف.

لكن حتى الآن تلقى أقل من 3,4 مليون شخص في فرنسا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، مقارنة بأكثر من 22 مليونا في بريطانيا.

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