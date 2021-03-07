مقتل 3 صيادين في غزة جراء انفجار بقاربهم

أكدت مصادر طبية فلسطينية، الأحد، مقتل ثلاثة صيادين كانوا على متن قارب صيد في البحر الأبيض المتوسط قبالة خان يونس (جنوب قطاع غزة) في انفجار لم تعرف أسبابه بعد.

وقال أطباء في مستشفى ناصر في خان يونس لوكالة "فرانس برس" إن ثلاثة جثث لصيادين وصلت إلى المستشفى صباح الأحد.

أهالي القتلى يبكون ذوويهم أهالي القتلى يبكون ذوويهم

بدوره، أكد نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، نزار عياش، مقتل ثلاثة صيادين "في بحر خان يونس جنوب القطاع". وقال عياش إن الصيادين (وهم شقيقان وابن عمهما) قضوا "إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على قاربهم".

وفي الوقت الذي لم تعلن أي جهة رسمية فلسطينية بعد أي تفاصيل إضافية عن الحادث، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في حكومة حماس (التي تسيطر على قطاع غزة) إياد البزم إن الوزارة تحقق في الحادثة.

وقبل دقائق من الانفجار، ذكرت وسائل إعلام محلية أن حماس كانت تختبر إطلاق صواريخ باتجاه البحر.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان عدم مسؤولية إسرائيل عن الحادثة. وقال بيان للمتحدث باسم الجيش أن القوات الإسرائيلية "لم تطلق نيرانها بأي شكل صباح اليوم، حيث تشير المعطيات لدينا إلى أن سبب الانفجار داخلي".

ويعيش في قطاع غزة، الذي تفرض عليه إسرائيل حصاراً مشدداً براً وبحراً وجواً منذ نحو 14 عاماً، نحو مليوني شخص، قرابة ثلثيهم من اللاجئين.

وتسيطر حماس على القطاع الفقير والمحاصر منذ 2007. وخاضت خلال هذه الفترة ثلاث حروب مع إسرائيل.