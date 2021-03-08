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أردوغان وجونسون يبحثان قضايا الدفاع وملفات إقليمية

جونسون أردوغان
أردوغان جونسون - أرشيفية

أردوغان وجونسون يبحثان قضايا الدفاع وملفات إقليمية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هاتفيا، اليوم الاثنين، قضايا الدفاع وخطوات تعزيز العلاقات الثنائية وملفات إقليمية.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن الزعيمين بحثا أيضا "قضايا التجارة والسياحة والزراعة ومكافحة كورونا"، حيث أعرب أردوغان لجونسون عن ثقته بأن "موسم السياحة سينطلق بين البلدين في أبريل المقبل دون معوقات وبشكل آمن".

فيما قال تلفزيون تي.آر.تي التركي إن أردوغان عبر لجونسون عن ترحيبه بجهود بريطانيا لحل القضية القبرصية، وتطلعه لتطوير العلاقات بين البلدين.

وذكر تلفزيون تي.آر.تي عبر تويتر أن أردوغان أبلغ جونسون خلال اتصال هاتفي أن حل الدولتين للأزمة القبرصية من شأنه أن "يخلق وضعية رابح-رابح في الجزيرة". وقال التلفزيون إن أردوغان وجونسون بحثا القضايا الإقليمية والخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الثنائية ومكافحة فيروس كورونا، مضيفا أن الرئيس التركي أكد أن اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها البلدان في مطلع العام الحالي تمثل نقطة تحول في علاقتهما، ومن شأنها "تسهيل الوصول إلى هدف 20 مليار دولار في التبادل التجاري".

وتفيد بيانات وزارة التجارة الدولية البريطانية بأن حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة وتركيا بلغ العام في 2019 حوالي 19 مليار جنيه استرليني.

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