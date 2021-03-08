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أنقرة تتستر على جرائم قتل النساء.. تقرير ألماني يُغضب تركيا

العنف ضد المرأة
تعبيرية
أردوغان وحزبه

أنقرة تتستر على جرائم قتل النساء.. تقرير ألماني يُغضب تركيا

موقع "دويتشه فيله" الألماني: 300 امرأة قتلت في تركيا العام الماضي.. والسلطات قيدتها على أنها انتحار

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دبي - قناة العربية

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أثار تقرير نشره موقع "دويتشه فيله" الألماني، استياء تركيا بعد أن كشف تزويرا وتلاعبا على نطاق واسع في قضية حقوقية، وحول عدد مهول من النساء تعرضن للقتل، بينما تعمدت السلطات التركية إغلاق مئات الملفات في هذه الجرائم على أساس أنها حالات انتحار.

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المديرية العامة للأمن في تركيا ردت في بيان، بحسب وكالة "الأناضول"، أنه "في حال أجرى المدعي العام تقييمه، وخلص إلى عدم وجود اشتباه في جريمة، يمكن اتخاذ قرار بعدم متابعة القضية وإمكانية إعادة فتح التحقيق في حال ظهور أدلة جديدة".

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وبحسب ما ورد في التقرير، فإن 300 امرأة قتلت في تركيا العام الماضي، وأن حقوقية نسائية تتحدث عن تزييف في معطيات القضايا لتتحول إلى عمليات انتحار.

وسبق للمعارضة التركية ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات نسوية، أن نددت بتعامل السلطة مع جرائم العنف بحق المرأة.

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