.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

داوود أوغلو يتهم أردوغان بتحويل بلاده لدولة استبدادية

أردوغان و داود أوغلو
داوود أوغلو وأردوغان
أردوغان وحزبه

داوود أوغلو يتهم أردوغان بتحويل بلاده لدولة استبدادية

رئيس حزب "المستقبل" استبعد أن تؤدي المحادثات مع اليونان إلى اتفاق

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس الوزراء التركي الأسبق ورئيس حزب "المستقبل" أحمد داوود أوغلو، الاثنين، إن القرارات التي اتخذت في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016 دفعت تركيا إلى مزيد من الاستبداد.

وبحسب ما نقلت صحيفة "إيكاثيمرني" اليونانية، قال رئيس حزب "المستقبل" إن النهج الحالي يبعد تركيا عن النموذج الأوروبي للديمقراطية والإدارة.

ونوه بأن المحادثات الاستكشافية مع اليونان يجب أن تستمر لكن المشاكل في بحر إيجه سوف تستمر، مضيفاً: "لا يمكننا أن نتوقع التوصل إلى حل".

أنقرة تتستر على جرائم قتل النساء.. تقرير ألماني يُغضب تركيا العرب والعالم أردوغان وحزبه أنقرة تتستر على جرائم قتل النساء.. تقرير ألماني يُغضب تركيا

ومنذ أيام، شن داود أوغلو الهجوم على الرئيس التركي وحكومته، مؤكداً أن "المسؤول عن بيئة المحظورات في تركيا اليوم ومناخ الخوف في البلاد هو الحكومة، أولاً نشروا الخوف ومن ثم تحدثوا عن خطة عمل حقوق الإنسان، شاركت مسبقاً مع الرأي العام كيف ينبغي أن تكون خطة عمل حقوق الإنسان".

كما اتهم داوود أوغلو خطة أردوغان بأنها حركة من الحكومة لتغيير الأخبار اليومية، وقال "يجب على الحكومة أن تكون واضحة في تحديد الدستور المدني الذي يتم النقاش حوله"، مضيفاً "نحن نعارض بشكل أساسي دستور 12 سبتمبر (الدستور الحالي)، ومع ذلك، إذا قُلتَ إنك لا تعترف بالدستور الحالي، فيجب عليهم أولاً تحديد ما هي عناصر الدستور المدني، ومن المفيد عدم تشتيت انتباه الناس بأجندات أخرى".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة
لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟ لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟

الأكثر قراءة

اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟ اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟
قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا
ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته
التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية
مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي

قبل أن تذهب

بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم
بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم

اكتشف المزيد