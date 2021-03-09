.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بعد توتر مع الرئاسة في لبنان.. وقفة تضامنية مع الجيش

جنود الجيش اللبناني خلال احتجاج في بيروت يوم 8 مارس

بعد توتر مع الرئاسة في لبنان.. وقفة تضامنية مع الجيش

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في وقت يشهد لبنان منذ صيف 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية وسط تدهور مستمر لليرة في مقابل الدولار والشلل الحكومي وغرق البلاد في جمود سياسي من دون أفق، تصاعد تحرك قطع الطرقات في مختلف المناطق خلال الأيام الماضية.

وفيما وصف الرئيس ميشال عون، الاثنين، هذه الأعمال بـ"التخريبية" مطالباً الأجهزة الأمنية والعسكرية بـ"عدم السماح بإقفال الطرقات" وفتح الطرق، انتقد قائد الجيش جوزيف عون، السياسيين لتعاملهم مع الأزمة، محذراً من عدم استقرار الوضع الأمني.

كما أثارت تصريحات جوزيف عون توتراً مع الرئيس إلا أنها لاقت تضامناً شعبياً واسعاً، حيث دعت المجموعات السيادية إلى وقفة تضامنية دعماً لمواقف الجيش الثلاثاء. وقال مصدر سياسي إن التوتر بين الرئيس وقائد الجيش ازداد بعد طلب فتح الطرق.

"يعانون ويجوعون"

يذكر أن قائد الجيش كان لفت في بيان الاثنين إلى الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها العسكريون الذين "يعانون ويجوعون مثل الشعب". وتوجه إلى المسؤولين السياسيين بالسؤال:" إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره".

إلى ذلك شدد في الوقت نفسه على أن "الجيش مع حرية التعبير السلمي التي يرعاها الدستور والمواثيق الدولية لكن دون التعدي على الأملاك العامة والخاصة".

ولم تسجل خلال الأيام الماضية أي مواجهات بين القوى الأمنية والعسكرية والمحتجين بعكس تحركات سابقة شهدتها البلاد.

من بيروت يوم 6 مارس
من بيروت يوم 6 مارس

"قطع الطرقات مرفوض"

يشار إلى أن رئيس الجمهورية، وبعد ترؤسه اجتماعاً أمنياً اقتصادياً للبحث في التطورات الاثنين، اعتبر أن "قطع الطرقات مرفوض" و"يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظم يهدف إلى ضرب الاستقرار"، وفق مقررات الاجتماع. واتفق المجتمعون على مطالبة الأجهزة الأمنية والعسكرية بـ"عدم السماح بإقفال الطرقات".

وبينما اعتبر الرئيس أن ارتفاع سعر صرف الدولار "غير مبرر"، قرر المجتمعون العمل على إقفال "المنصات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية المحلية" التي تحدد أسعار الصرف. وباءت محاولات سابقة للسلطات للسيطرة على سوق الصرافة غير الشرعية بالفشل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة
صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام! صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام!

الأكثر قراءة

"نشرت الفيديو لفضحه".. قصة سيدة أنقذت طفلة التحرش بمصر
بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري
تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان
تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف
والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة
فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد