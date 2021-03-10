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المرصد الدولي: تركيا لم تعد دولة قانون منذ 2016

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

المرصد الدولي: تركيا لم تعد دولة قانون منذ 2016

المرصد الدولي لحقوق الإنسان: تركيا استغلت محاولة الانقلاب عام 2016 لإسكات المعارضة

متابع الغاء المتابعة

بروكسل - نور الدين فريضي

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أعلن المرصد الدولي لحقوق الإنسان أن "تركيا استغلت محاولة الانقلاب عام 2016 لإسكات المعارضة".

وقال المرصد، خلال مؤتمر دولي حول القضاء في تركيا عبر الفيديو الأربعاء، إن "سلطات تركيا خططت للسيطرة على القضاء قبل محاولة الانقلاب سنة 2016"، مشدداً على أن "تركيا لم تعد دولة قانون منذ محاولة الانقلاب في 2016".

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من جهته، أوضح القاضي التركي اللاجئ يافوز أيدين، أن "السلطات التركية كانت تعد لفصل آلاف القضاة قبل محاولة الانقلاب بفترة طويلة".

"نمنا قضاة استيقظنا إرهابيين"

وأكد أيدين أن "أكثر من 500 قاض يقبعون في سجون تركيا".

كما أضاف: "نمت والآلاف من زملائي قضاة واستيقظنا إرهابيين".

من جانبها شددت جمعية القضاة الأوروبيين على أن "القضاء في تركيا ليس نزيهاً وتدخل السلطات جعل المحاكمات زائفاً".

فصل 4500 قاضٍ

يشار إلى أن تركيا تتهم فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999 بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو 2016 والتي قتل خلالها 250 شخصاً. وينفي غولن هذه الاتهامات.

وفي الساعات التي تلت الانقلاب، فصلت السلطات التركية 4500 قاضٍ مباشرة، كان بينهم القاضي يافوز أيدين. وفر أيدين من تركيا بعد حصوله على اللجوء في رومانيا ثم انتقل إلى بلجيكا.

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