.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وزير خارجية أرمينيا للعربية: تركيا لعبت دورا مزعزعا بمنطقتنا

وزير خارجية أرمينيا آرا أيفازيان
أرمينيا و أذربيجان

وزير خارجية أرمينيا للعربية: تركيا لعبت دورا مزعزعا بمنطقتنا

تركيا لعبت دوراً رئيسياً في انتصار أذربيجان الأخير على أرمينيا في إقليم ناغورنو كاراباخ

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير خارجية أرمينيا، آرا أيفازيان، لـ"العربية" و"الحدث" إن "تركيا لعبت دورا مزعزعا في منطقتنا".

وأضاف أن "تركيا هي من خططت لأذربيجان بشن حرب علينا".

وأضاف وزير خارجية أرمينيا" تركيا أرسلت مرتزقة لأذربيجان والمجتمع الدولي يعرف ذلك".

وتابع حديثه للعربية والحدث قائلا: "يجب سحب جميع المرتزقة من كاراباخ.. وتركيا ترسل رسائل متناقضة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن "الناتو رفض تقديم بعض القطع الحربية لنا، بسبب دعمنا لأذربيجان، لذلك قررنا الاعتماد على أنفسنا بنسبة مئة بالمئة في الصناعات العسكرية".

يشار إلى أن تركيا لعبت دوراً رئيسياً في انتصار أذربيجان الأخير على أرمينيا في إقليم ناغورنو كاراباخ.

إدانة أميركية أوروبية لهجمات الحوثي على مأرب والسعودية اليمن اليمن والحوثي إدانة أميركية أوروبية لهجمات الحوثي على مأرب والسعودية

ووقعت أنقرة وموسكو في منتصف نوفمبر الماضي مذكرة بشأن إقامة مركز مشترك للمراقبة. وأكدت تركيا آنذاك أن هذا المركز سيُقام في مكان تختاره أذربيجان.

ومطلع نوفمبر الماضي، وقعت أذربيجان وأرمينيا اتفاقاً برعاية روسيا يضع حداً لأسابيع من المواجهات الدامية في ناغورنو كاراباخ، المنطقة الانفصالية الأذربيجانية ذات الغالبية الأرمينية.

ولمراقبة احترام هذا الاتفاق الذي يكرّس المكاسب الميدانية التي حققتها باكو وينص على إخلاء الأرمن لبعض المناطق، بدأت موسكو نشر قواتها "لحفظ السلام".

وفي مقترح أُرسل إلى البرلمان التركي في 16 نوفمبر، طلب الرئيس رجب طيب أردوغان الموافقة على إرسال جنود إلى أذربيجان بهدف المشاركة في المهمة الروسية التركية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

ارتفاع غير مسبوق لولادات التوائم في العالم ارتفاع غير مسبوق لولادات التوائم في العالم
مسنة نعاها السيسي.. تبرعت بأغلى ما تملكه لمصر مسنة نعاها السيسي.. تبرعت بأغلى ما تملكه لمصر

الأكثر قراءة

شركة عالمية كبرى تحذر.. إياكم والاحتفاظ بالذهب! شركة عالمية كبرى تحذر.. إياكم والاحتفاظ بالذهب!
بالزمان والمكان.. ناسا تتوقع نهاية مأساوية لكوكب الأرض بالزمان والمكان.. ناسا تتوقع نهاية مأساوية لكوكب الأرض
والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة
كورونا بدون أعراض.. 30 مشكلة صحية تواجه المتعافين تشمل آلام الظهر كورونا بدون أعراض.. 30 مشكلة صحية تواجه المتعافين تشمل آلام الظهر
السعودية.. أوامر ملكية بإعفاء وزير الحج وإنهاء خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا السعودية.. أوامر ملكية بإعفاء وزير الحج وإنهاء خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا
اقتصاد السودان وكارثة تحويل الأموال.. قبضة البشير تلوح اقتصاد السودان وكارثة تحويل الأموال.. قبضة البشير تلوح

قبل أن تذهب

تعرف على أبرز الملفات التي تواجه حكومة الدبيبة الليبية الجديدة
تعرف على أبرز الملفات التي تواجه حكومة الدبيبة الليبية الجديدة

اكتشف المزيد