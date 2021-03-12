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المعارضة ترصد أبرز الانتهاكات في تركيا خلال فبراير

من التظاهرات الطلابية في تركيا (أرشيفية- فرانس برس)
تظاهرات في تركيا "أرشيفية"
أردوغان وحزبه

المعارضة ترصد أبرز الانتهاكات في تركيا خلال فبراير

تعرض 434 شخصاً للتعذيب وسوء المعاملة، 372 منهم في أقسام ومراكز الشرطة و62 في السجون

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دبي - العربية.نت

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أكدت المعارضة التركية تعرض ما لا يقل عن 176 شخصا لانتهاكات، فضلاً عن تعرض 434 شخصا للتعذيب وسوء المعاملة في عموم البلاد خلال شهر واحد.

وأصدر النائب عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، سيزغين تانريكولو، الجمعة، تقرير انتهاكات حقوق الإنسان خلال شهر فبراير الماضي، مؤكداً أن انتهاكات الحق في الحياة وصلت إلى 176 وتنوعت ما بين وفيات في السجن، وجرائم ضد الإناث وجرائم قتل في مكان العمل.

وأشار تانريكولو إلى تعرض 434 شخصاً للتعذيب وسوء المعاملة، 372 منهم في أقسام ومراكز الشرطة و62 في السجون.

وفيما يخص انتهاكات حرية الإعلام، أكد التقرير أن شهر فبراير الماضي شهد 8 دعاوى قضائية و4 تحقيقات بحق صحافيين وكُتاب وناشرين، وإصدار أحكام قضائية بحق 7 صحافيين، واحتجاز وتوقيف 10 آخرين، والتحقيق مع 12.

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كذلك شهد الشهر المنصرم حالتي اعتداء على صحافيين اثنين، وحظر الوصول أو تقييد الوصول وفرض غرامات على 192 موقع إنترنت، فضلاً عن ملاحقة ناشري محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت التقرير إلى توقيف 12 من رؤساء بلديات ونواب ومسؤولين تنفيذيين حزبيين، وإدانة 41 آخرين، واستبدال 2 من رؤساء البلديات في الأحياء والقرى بأمناء عينتهم الحكومة.

وختم التقرير برصد حالات منع التجمعات والتظاهرات، حيث أشار إلى تدخل السلطات المحلية في 24 تجمعا، وحظر 17 فعالية ومسرحية، وشمل الحظر 13 منطقة في ولايتين، وأوقفت السلطات خلال قراءة بيانات صحافية أثناء تجمعات وأحداث ومظاهرات 731 شخصا.

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