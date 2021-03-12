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تركيا تعتزم استضافة مؤتمر سلام أفغاني في أبريل

وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو
وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو

تركيا تعتزم استضافة مؤتمر سلام أفغاني في أبريل

الاجتماع في تركيا سيتم بالتنسيق مع قطر التي تستضيف محادثات سلام منفصلة

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أنقرة - فرانس برس

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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الجمعة، أن تركيا تعتزم استضافة مؤتمر سلام أفغاني في أبريل في إسطنبول قبل انتهاء مهلة انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن تشاوش أوغلو قوله: "سننظم هذا الاجتماع بالتنسيق مع قطر"، في إشارة إلى محادثات سلام منفصلة تستضيفها الدوحة.

والاثنين الماضي، قالت الإدارة الأميركية إن جميع الخيارات ما زالت مطروحة بالنسبة لقواتها المتبقية في أفغانستان والتي يبلغ عددها 2500 جندي، موضحة أنها لم تتخذ قرارات بشأن التزامها العسكري بعد الأول من مايو.

وجاءت تعليقات وزارة الخارجية بعد نشر تقارير ذكرت أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قام بحملة عاجلة جديدة لتعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة تضمنت تحذيرا من أن الجيش الأميركي يفكر في الخروج من أفغانستان مطلع مايو.

وقال بلينكن في رسالة إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني، نشرتها قناة "طلوع" التلفزيونية الأفغانية وتم تأكيدها في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الولايات المتحدة "تدرس سحب القوات بالكامل بحلول الأول من مايو مع بحثنا خيارات أخرى".

ونصت الرسالة على أن الولايات المتحدة ستطلب من تركيا استضافة اجتماع رفيع المستوى "للجانبين في الأسابيع المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام".

وأفادت أن الولايات المتحدة تبذل جهودا دبلوماسية رفيعة المستوى "لتحريك الأمور بشكل أكثر واقعية وسرعة نحو التوصل لتسوية ووقف دائم وشامل لإطلاق النار".

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وورد في الرسالة أيضا أن الولايات المتحدة ستطلب من الأمم المتحدة دعوة وزراء خارجية ومبعوثين من روسيا والصين وباكستان وإيران والهند والولايات المتحدة "لبحث وضع نهج موحد لدعم السلام في أفغانستان".

وتصاعدت أعمال العنف وعمليات القتل التي تستهدف أشخاصا محددين منذ أن بدأت الحكومة الأفغانية مفاوضات مدعومة من الولايات المتحدة مع طالبان في سبتمبر الماضي. ويقول مسؤولون أمنيون غربيون إن المتمردين، الذين يسيطرون بالفعل على مساحات شاسعة من المناطق الريفية، بدأوا في تحقيق مكاسب حول البلدات والمدن.

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