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جنود أتراك أطلقوا النار في حادثين على الحدود البرية اليونانية

جنود أتراك
جندي تركي

جنود أتراك أطلقوا النار في حادثين على الحدود البرية اليونانية

حرس الحدود اليونانيون والألمان الذين يقومون بدوريات في المنطقة كانوا شهوداً على الواقعتين

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أفادت صحيفة (إيكاثميريني) اليونانية اليوم الجمعة أن جنودا أتراكاً أطلقوا النار في الهواء في حادثين بمنطقة إيفروس على الحدود البرية مع اليونان هذا الشهر.

وقالت الصحيفة إن حرس الحدود اليونانيين والألمان الذين يقومون بدوريات في المنطقة تحت مظلة وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) كانوا شهودا على الواقعتين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشرطة اليونانية أن الحادث الأول وقع يوم الجمعة الماضي، عندما أطلق جنود أتراك النار في الهواء مرتين لترهيب دوريات ضباط ألمان ويونانيين على الجانب اليوناني من الحدود، بينما وقع الحادث الثاني بعد 48 ساعة في المنطقة ذاتها عندما أطلق جندي تركي النار مرة واحدة في الهواء بعدما لاحظ الحراس يقومون بدوريات على الجانب اليوناني من الحدود.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية لحماية الحدود أبلغ المفوضية الأوروبية بالواقعتين، اللتين شهدتهما المنطقة الحدودية يومي الخامس والسابع من مارس الجاري.

وأشارت إلى تقارير أعدها مسؤولون ألمان حول الواقعتين وأرسلوها للوكالة، مضيفة أن حرس الحدود الألمان قالوا إن النشيد الوطني التركي سُمع عبر مكبرات الصوت أثناء الحادث الأول.

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